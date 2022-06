Top 14 - Toulon : Parisse reste un an de plus

C'était attendu, c'est désormais officiel. Sergio Parisse n'en a pas terminé avec sa carrière de rugbyman professionnel. Le troisième ligne italien, qui fêtera ses 39 ans au mois de septembre, a prolongé son contrat pour une saison avec le RC Toulon, où il est arrivé en 2019 après quatorze ans passés au Stade Français. « Nous sommes heureux du ré-engagement de Sergio. C’est un joueur important pour le groupe, qui dispose d’une grande expérience, qu’il aime transmettre. Parallèlement à son statut de joueur et à la préparation de son diplôme d’entraineur, Sergio interviendra auprès des jeunes du club, notamment les U18 afin de renforcer leurs acquis sur le secteur de la touche », expliquent Franck Azema et Pierre Mignoni, respectivement manager général et nouveau directeur du rugby du RCT.

Parisse rêvait aussi dernière sélection

Il y a un an, Sergio Parisse avait déjà annoncé qu'il continuerait sa carrière en 2021-22, mais sans être entraîneur-adjoint en plus d'être joueur, comme cela avait un temps été évoqué. Un an plus tard, le troisième ligne repart encore pour une saison de plus sous le maillot rouge et noir, tout en préparant son diplôme d'entraîneur et en intervenant auprès des U18. Il y a un an, Parisse avait également affirmé qu'il souhaitait porter encore au moins une fois le maillot de la sélection italienne, mais le sélectionneur Kieran Crowley ne lui a pas (encore ?) fait ce cadeau, sa dernière sélection remontant toujours à la Coupe du Monde 2019. Depuis son arrivée à Toulon, le natif de La Plata en Argentine a disputé 45 matchs, dont 43 comme titulaire, et a marqué 4 essais. Cette saison, il a joué 13 matchs de Top 14 et 3 de Challenge Cup. Mais comme tous ses coéquipiers, Sergio Parisse est en vacances, le RCT ayant terminé à la huitième place du classement.