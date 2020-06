Top 14 - Toulon : Onze prolongations et trois arrivées

🔥 Isaia Toeava, Thomas Jolmes et Jérémy Boyadjis sont Toulonnais ! 🔴⚫

Bienvenue sur la rade. ⚓️ pic.twitter.com/lxjSJwPjW1



— RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) June 12, 2020



🎙️#ConfdePresse : Le @rctofficiel est fier d’annoncer la prolongation de 6⃣ avants : Anthony Etrillard, Charles Ollivon, @sergioparisse, Swan Rebbadj, Bastien Soury et Théo Lachaud.

🙏Félicitations à eux.❤️🖤 pic.twitter.com/isxQo3A8zc



— RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) June 12, 2020



🎙️#ConfdePresse : Le @rctofficiel est fier d’annoncer la prolongation de 5⃣ 3/4 : Erwan Dridi, Daniel IKpefan, Anthony Méric, Ramiro Moyano et Sonatane Takulua.

🙏Félicitations à eux.❤️🖤 pic.twitter.com/TxWj1uuIVM



— RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) June 12, 2020

Lemaître : « Faire du RCT un club phare en Europe et dans le monde »

Avant de dévoiler ses ambitions pour la nouvelle saison,(34 ans). En fin de contrat avec Clermont, le All Black (36 sélections) n'a pas été conservé par le club auvergnat en dépit de son souhait de rester et de ses belles performances depuis son arrivée à l'ASM (comme joker médical), cinq ans et demi plus tôt. Un départ dû essentiellement à la double-limite du salary cap et des quotas de joueurs Jiffs dont a profité Toulon pour sauter sur l'occasion etAu rayon des arrivées,Le premier arrive de La Rochelle, le second de Rennes. Ils rejoignent au sein de l'effectif du RCT Anthony Etrillard, Charles Ollivon, Sergio Parisse, Swan Rebbadj, Bastien Soury et Théo Lachaud, qui ont tous prolongé leur contrat sur la Rade.L'aventure continue également pour Daniel Ikpefan, Anthony Méric, Erwan Dridi, Ramiro Moyano et Sonatane Takulua.Une fidélité qui entre dans la nouvelle politique des Varois.devant la presse dans des propos relayés par Var Matin. Pour y arriver, nous devons nous donner des bases solides grâce à une politique de club saine, une politique sportive qui associe étroitement toutes les composantes du club et l'association, principal vivier de recrutement, et grâce à des infrastructures modernes et performantes. Aujourd'hui notre RCT retrouve peu à peu une vraie dynamique et l'ensemble du club va monter en puissance. Ainsi, en se dotant de bases solides nous garantissons l'avenir à moyen et long terme du RCT. » Les supporters toulonnais peuvent dormir tranquille.