Top 14 : Toulon officialise l'arrivée de Cheslin Kolbe

Cheslin Kolbe n'est plus un joueur du Stade Toulousain.Le Sud-Africain s'est engagé avec le RC Toulon. A en croire les informations de L'Equipe, le club varois aurait racheté les deux années restantes au contrat toulousain de l'ailier pour une somme comprise entre 1 et 1,5 millions d'euros. Cette somme va soulager les finances du champion de France qui a souffert de la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences économiques. De son côté, le joueur de 27 ans devrait en profiter pour obtenir une revalorisation salariale. Actuellement dans l'Hémisphère Sud pour participer au Rugby Championship avec l'Afrique du Sud, le natif de Kraaifontein ne devrait faire son retour en Top 14 qu'à la fin de l'année.Si le RCT peut se féliciter de mettre la main sur un champion du monde 2019 et surtout un des meilleurs ailiers au monde, le Stade Toulousain a publié un communiqué pour justifier le départ d'un joueur qui a grandement participé au retour de l'équipe entraînée par Ugo Mola au premier plan. «. S’il convient de saluer le parcours d’un joueur qui s’est révélé sous nos couleurs et a contribué à en sublimer le palmarès, le club reste fidèle à son projet sportif, aux hommes qui l’animent, ainsi qu’à des choix de gestion rigoureux qui conditionnent plus que jamais les victoires de demain. L'intérêt et la défense de l'institution Stade Toulousain prévalent sur tout et restent ma priorité pour demeurer fidèle à nos valeurs », a expliqué Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain