Top 14 – Toulon : Nonu revient sur la Rade

A 38 ans, Ma’a Nonu ne compte pas prendre sa retraite ! L’ancien international All Black (104 sélections, 155 points) va s’offrir un nouveau défi, en revenant à Toulon afin de pallier les blessures de d’Anthony Belleau et Julien Hériteau. Le club varois l’a annoncé samedi soir, juste avant la demi-finale de Challenge Cup contre remportée face à Leicester. « Après trois saisons passées à Toulon entre 2015 et 2018, le All-Black aux 104 sélections s’est engagé en qualité de joueur additionnel, pour venir apporter toute son expérience à la ligne de trois-quart Rouge & Noir. Ma’a Nonu arrivera à Toulon dans les prochains jours et participera aux entrainements dès la visite médicale passée. Le Rugby Club Toulonnais se réjouit du retour à Toulon de Ma’a Nonu et espère partager avec lui une très belle saison 2020-2021 », fait savoir le club dans un communiqué.

Nonu, un grand nom du rugby mondial

Durant ses trois saisons au RCT, Ma’a Nonu a été deux fois vice-champion de France, en 2016 et 2017. Il est ensuite retourné au pays, chez les Auckland Blues en 2019, avant de tenter l’aventure américaine en 2020, du côté de San Diego. Mais il n’a pu disputer que quatre matchs en MLR (pour trois essais marqués) en raison de l’arrêt définitif de la saison pour cause de pandémie de coronavirus. C’est donc un grand nom du rugby mondial, champion du monde 2011 et 2015, qui fait son retour en France. Pendant ses trois premières saisons à Toulon, l’ancien All Black avait disputé 77 matchs et marqué 14 essais.