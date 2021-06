Top 14 - Toulon : C'est grave pour Ollivon

🤕🩹 - 𝙄𝙣𝙛𝙞𝙧𝙢𝙚𝙧𝙞𝙚 @CharlesOllivon victime d'une rupture du ligament croisé

du genou gauche.



Toute l'équipe du @RCTofficiel lui souhaite un bon rétablissement et espère le retrouver au plus vite sur les pelouses. 👇https://t.co/EDNND9mV6I

— RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) June 7, 2021

Ollivon a connu pire

Les images n'invitaient pas à l'optimisme, et le diagnostic est malheureusement venu confirmer les craintes. Charles Ollivon, le troisième ligne de Toulon, souffre d'une rupture du ligament croisé du genou gauche, et sera donc absent plusieurs mois. Le RCT a dévoilé l'information lundi en fin d'après-midi dans un communiqué. C'est pendant le 26eme et dernier match de la saison régulière de Top 14, entre Castres et Toulon, que le joueur de 28 ans s'est blessé, et a été contraint de sortir du terrain après seulement un quart d'heure de jeu. Il boitait bas, et les examens passés ce lundi ont révélé que la blessure était grave. Le capitaine du XV de France se fera opérer prochainement. Le RCT s'étant incliné 46-24 dans le Tarn, la saison du club varois s'est terminée samedi soir, puisqu'il a fini à quatre points de la sixième place, synonyme de barrage. C'est donc le XV de France qui sera privé en premier de l'excellent troisième ligne, pour la Tournée en Australie (matchs les 7, 13 et 17 juillet),. Le problème, si c'en était un pour Gatlhié, est donc "résolu".Mais à plus long terme, le sélectionneur sera également privé de son capitaine lors de la Tournée d'automne, avec des matchs contre l'Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande prévus les 6, 14 et 20 novembre au Stade de France et à Bordeaux. On imagine en effet mal le natif de Bayonne être de retour à son meilleur niveau dans cinq mois, au vu de la nature de sa blessure. Le RCT sera privé de son joueur pendant les premiers mois de la saison, voire jusqu'à début 2022, ce qui est un immense coup dur pour les Rouge et Noir avant même que la prochaine saison ait débuté.Son absence va laisser un grand vide. Mais le troisième ligne a déjà connu pire, entre 2017 et 2019, où une grave blessure à l'épaule gauche avait failli mettre un terme à sa carrière.