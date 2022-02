Top 14 - Toulon : Carbonel signe à Montpellier, Etzebeth va rentrer en Afrique du Sud

𝔹𝕠𝕟𝕟𝕖 𝕟𝕠𝕦𝕧𝕖𝕝𝕝𝕖 😍@CharlesOllivon a repris les entraînements collectifs ce matin après plus de 8⃣ mois éloigné des terrains 💪



𝐁𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 👏👏 pic.twitter.com/3Lw93m12MD

— RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) February 14, 2022

Carbonel va partir, Ollivon de retour

Nouveau week-end mouvementé sur la Rade. Si tout avait plutôt bien commencé samedi avec la victoire de Toulon contre Bordeaux-Bègles (21-18), lors d'un match en retard comptant pour la 13eme journée du Top 14, la suite a été plus compliquée. En effet, dans un premier temps,Sous contrat jusqu'en 2024, le 2eme ligne des Springboks va rentrer en Afrique du Sud pour des raisons personnelles. « Je suis triste de devoir quitter Toulon et mes coéquipiers à la fin de la saison mais des raisons personnelles m’y contraignent. Toulon et ses supporters m’ont accueilli avec ferveur, bienveillance et sympathie.», a déclaré l'intéressé, à propos de son départ anticipé.Par la suite, c'est la confirmation du départ de Louis Carbonel qui a agité l'actualité toulonnaise. D'après plusieurs médias, dont Var-Matin et L'Equipe,Bien qu'engagé jusqu'en 2024 avec le RCT, le Français va rejoindre l'Hérault à l'issue de la saison, le MHR ayant trouver un accord financier avec les Varois. Un gros coup dur pour les fans du club et un gros coup réalisé par les Cistes, qui pourraient aligner une charnière très prometteuse avec Carbonel et Léo Coly l'an prochain. Par ailleurs, Jean-Baptiste Gros, le pilier du XV de France, pourrait lui aussi changer d'air, d'après le Midi Olympique, alors que Waisea Nayacalevu souhaiterait finalement rester au Stade Français l'an prochain... Autant dire que Toulon a vécu des jours meilleurs. Ce lundi, les pensionnaires du Stade Mayol ont tout de même eu une