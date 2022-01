Top 14 - Toulon : Alainu’uese prolonge jusqu’en 2025

Alainu’uese : "Nous voulons gagner quelque chose cette année"

Sur le terrain, le RC Toulon ne sait toujours pas s’il recevra La Rochelle ce dimanche en Top 14 en raison du grand nombre de cas de covid au sein de l’effectif des Rouge et Noir, mais dans les coulisses, le club varois s’active, et a annoncé ce jeudi la prolongation du contrat de Brian Alainu’uese.Le natif de Nouvelle-Zélande est arrivé en 2018 sur la Rade, après deux saisons à Glasgow, pour ce qui était sa première expérience dans l’Hémisphère Nord.« C’est une belle aventure pour moi et ma famille. J’ai apprécié chaque moment, les bons comme les mauvais, chaque personne avec qui j’ai joué, ceux encore présents aujourd’hui. Je suis honoré et reconnaissant, confie le joueur dans une vidéo publiée par son club. Le voyage a été long et j’ai hâte de profiter de ces prochaines années. On a un bon groupe, j’adore cette équipe, il y a de la fraternité.On n’a encore rien gagné depuis que je suis là. On essaye de rester la même équipe sur la durée, on s’améliore. Franck (Azéma) est arrivé et nous a beaucoup aidés. Evidemment nous voulons gagner quelque chose cette année. Toulon est vraiment une équipe spéciale en Europe. Tout le monde sait d’où je viens, Nouvelle-Zélande, Samoa. Beaucoup de superstars sont venues de là-bas pour jouer ici et ont gagné trois fois la Coupe d’Europe. » « Brian Alainu’uese est un joueur que nous devions conserver absolument. Il est un homme de base de notre pack. Il fait part d’une grande régularité tant dans le jeu que dans l’attitude. Nous sommes très heureux de le compter parmi nous jusqu’en 2025 », s’est réjoui de son côté le président du RCT Bernard Lemaitre. Depuis son arrivée à Toulon, Brian Alainu’uese a joué 68 matchs (9 cette saison), dont 51 comme titulaire et a marqué 3 essais.