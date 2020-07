Top 14 - Stade Français : Telusa Veainu aurait signé

Après Marcos Kremer et Vasil Kakovin, le Stade Français tient sa troisième recrue de l’été. Selon Midi Olympique, le club parisien, dernier de la saison 2019-20 interrompue pour cause de pandémie de coronavirus, a fait signer pour les deux prochaines années le Tongien Telusa Veainu. L’ailier (ou arrière) âgé de 29 ans a récemment annoncé qu’il allait quitter Leicester, où il est arrivé en 2015, et il va donc découvrir le Top 14. Cette saison, le natif de Nouvelle-Zélande (qui a d’ailleurs porté le maillot des Baby Blacks avant d’opter pour celui des Tonga, dont il a défendu les couleurs à onze reprises, dont sept lors des deux dernières Coupes du Monde) a joué douze matchs avec les Tigers et marqué trois essais. Il a joué auparavant à Canterbury, Hawke's Bay, aux Highlanders, aux Crusaders, aux Rebels et à Melbourne. Toujours selon Midi Olympique, le Stade Français pourrait recruter un quatrième joueur, en la personne du deuxième ligne sud-africain de Gloucester Gerbrandt Grobler, passé par le Racing 92 il y a quelques saisons.