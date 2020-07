Veainu, mais pas que...



🆕✍️ | @Gerbrandt69 rejoint Paris !

Le 2ème ligne 🇿🇦 en provenance de @gloucesterrugby s'engage pour 2 saisons (+1 en option) ➡️ 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣



Welcome Gerbrandt ! #SFParis pic.twitter.com/LIf1x543p8



— Stade Français Paris (@SFParisRugby) July 7, 2020

Après Marcos Kremer et Vasil Kakovin, le Stade Français tient sa troisième recrue de l’été. Et comme attendu, il s'agit de Telusa Veainu (29 ans). Le club parisien, dernier de la saison 2019-20 interrompue pour cause de pandémie de coronavirus, enregistre l'arrivée du Tongien pour les trois prochaines années.Cette saison, le natif de Nouvelle-Zélande (qui a d’ailleurs porté le maillot des Baby Blacks avant d’opter pour celui des Tonga, dont il a défendu les couleurs à onze reprises, dont sept lors des deux dernières Coupes du Monde) a joué douze matchs avec les Tigers et marqué trois essais. Il a joué auparavant à Canterbury, Hawke's Bay, aux Highlanders, aux Crusaders, aux Rebels et à Melbourne. A noter que Veainu n'est pas le seul renfort de ces dernières heures du côté du club parisien.En marge de la signature du Tongien, le Stade Français a en effet annoncé une quatrième recrue, en la personne du deuxième ligne sud-africain de Gloucester Gerbrandt Grobler, passé par le Racing 92 il y a quelques saisons. Parti des Hauts-de-Seine en 2017 pour mettre le cap sur l'Irlande et la province du Munster, cet avant au physique impressionnant (2,00 m, 120 kg) évoluait à Gloucester (Angleterre) depuis deux ans. Grobler pourrait cette fois passer deux ans dans la Capitale française, dans la mesure où il s'est engagé pour deux saisons en faveur du Stade Parisien. Le Sud-Africain pourrait même y rester plus longtemps encore, dans la mesure où son bail à Paris est assorti d'une option pour une saison supplémentaire. Les Soldats Roses s'activent au niveau du recrutement, avec désormais quatre renforts pour le prochain exercice : Kremer, Kakovin, Veainu et donc Grobler.Avec A.C