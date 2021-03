Top 14 - Stade Français : Les mots de Fickou sur son transfert au Racing 92

L’officialisation est tombée il y a tout juste une semaine. Gaël Fickou va quitter le Stade Français en fin de saison pour rejoindre un autre cador de Top 14, le Racing 92. Un court déplacement du XVIe arrondissement de Paris au département des Hauts-de-Seine qui va marquer un tournant dans la carrière de l’international français aux 63 sélections. Présent samedi sur le plateau du Canal Rugby Club, le joueur qui vient de fêter ses 27 ans s'est exprimé sur son transfert. Il a tout d’abord dévoilé les raisons qui l’ont poussé à quitter le Stade Français où il évolue depuis 2018. « Ça s’est fait très rapidement. Le Stade Français avait besoin de libérer (des joueurs) pour le salary cap. Ils m’ont libéré et le Racing était très intéressé. C’était le cas déjà il y a trois ans avant que je signe au Stade Français. Là, ça s’est fait plus rapidement parce que l’opportunité était adéquate à ce moment-là », a-t-il révélé sur les antennes de Canal +.

Une fin de parcours au goût amer

Prendre une telle décision a été difficile pour le Stadiste qui en a fait part en toute franchise. « Forcément au début, c’est une déception. Ce n’est pas facile comme décision. On s’attache aux mecs, on s’attache au club. La déception est grande car je quitte des coéquipiers à qui je suis très attaché. C’est un club qui m’a beaucoup apporté. Grâce à eux, j’ai fait une Coupe du Monde et j’ai évolué. Ils m’ont fait aussi beaucoup progresser en tant que personne », a-t-il suivi. Sous les couleurs du Racing, Gaël Fickou retrouvera son équipier en équipe de France, Virimi Vakatawa, avec qui il pourrait faire la paire au centre. Une association dont il se réjouit à l’avance même s’il peut prendre place sur l’aile. Une nouvelle aventure est sur le point de débuter pour Fickou. Certain que le Racing peut lui « apporter énormément », il nourrit beaucoup d’ambitions pour ce nouveau chapitre de sa carrière.