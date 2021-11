Top 14 - Stade Français : Etien prolonge son contrat jusqu'en 2025

Etien est récemment revenu après six mois d'absence pour cause de blessure

Le Stade Français prolonge l'un de ses joueurs. Ce mercredi, via son compte Twitter officiel, le club de Top 14 a officialisé la prolongation de contrat de son ailier Lester Etien, aujourd'hui âgé de 26 ans. Son nouveau bail a ainsi été rallongé d'une durée de trois ans, en tout. Dans le communiqué officialisant cette nouvelle, le principal intéressé ne pouvait que s'en réjouir :Le natif de Créteil, formé du côté de Massy, en région parisienne, est donc, désormais, lié à son club actuel, jusqu'à la saison 2025. Un club qu'il a rejoint lors de l'année 2018. Au total, Etien a déjà disputé un total de 57 rencontres, avec son club actuel, pour quinze essais inscrits.Le joueur vient tout juste de revenir de blessure, après avoir été éloigné des terrains, durant un total de six mois, en raison d'une rupture du tendon d'Achille, survenue lors du mois d'avril dernier. Ce n'est qu'à l'occasion de la fin de ce mois d'octobre que le rugbyman avait alors ainsi enfin pu rechausser les crampons. En effet, lors de la défaite enregistrée contre le club de Pau (18-9), le trois-quarts aile avait alors débuté en tant que remplaçant.Malgré cela, son club du Stade Français s'était, encore une fois, incliné, et cette fois à domicile (31-27). Actuellement, le Stade Français occupe la onzième place du classement du championnat de France de Top 14, alors que déjà un total de dix journées a ainsi été disputé.