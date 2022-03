Top 14 - Stade Français : Burban bientôt dans le staff ?

Plus de 250 matchs avec le Stade Français pour Burban

Né à Neuilly-sur-Seine, formé au PUC et joueur du Stade Français depuis ses débuts professionnels en 2006, Antoine Burban est l’emblème du club parisien, mais alors qu’il fêtera ses 35 ans en juillet, le troisième ligne est évidemment plus proche de la fin de sa carrière que du début. La question de sa reconversion commence à se poser, et selon les informations de Midi Olympique, le n°6 pourrait suivre une voie toute tracée : prendre sa retraite pour intégrer le staff du Stade Français.Et la balance semblerait pencher vers la deuxième solution. C’est notamment lui qui aurait reçu les deux futures recrues, le 3eme ligne Mathieu Hirigoyen (23 ans) et le talonneur Lucas Peyresblanques (24 ans), qui arriveront de Biarritz l’été prochain, preuve de son implication dans la mise en place de l'effectif 2022-23.Depuis ses débuts avec le Stade Français en août 2006, Antoine Burban a disputé 256 matchs avec les Soldats Roses, dont 194 comme titulaire, et a inscrit 25 essais. Il a remporté deux titres de champion de France en 2007 (sans jouer la finale) et en 2015, mais aussi la Challenge Cup en 2017.pendant le Tournoi et la Tournée estivale en Australie en 2014, et pendant le Tournoi 2016. Souvent blessé durant sa carrière (saison blanche en 2008-09 notamment), Antoine Burban vit un bel exercice 2021-22, avec déjà 15 matchs joués en Top 14 et un en Champions Cup. Vainqueur dimanche du Stade Toulousain, le Stade Français reste en course pour la qualification pour les phases finales du Top 14 (cinq points de retard sur le sixième), et disputera également un huitième de finale de Champions Cup en match aller-retour contre son voisin du Racing 92 en avril. Un derby qui ne peut que motiver le Parisien Antoine Burban.