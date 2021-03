Top 14 - Racing 92 : Russell prend trois matchs

Russell manquera trois gros matchs

Coup dur pour le Racing 92 ! Le club francilien sera privé de son ouvreur Finn Russell pour les trois prochains matchs. Ce n’est pas sous le maillot ciel et blanc que le joueur de 28 ans a commis une faute, mais sous le maillot de l’Ecosse vendredi dernier. Lors du match contre le XV de France, décisif pour l’attribution du trophée du Tournoi des 6 Nations 2021, Russell a écopé d’un carton rouge à la 70eme minute, alors que la France menait 23-20,Même si les deux joueurs se sont serré la main à la sortie du terrain de Russell, le geste est répréhensible et la commission de discipline du Tournoi des 6 Nations a décidé lundi de suspendre le joueur pour les trois prochains matchs.Cette action aurait pu lui valoir un maximum de six matchs de suspension, selon l’article 9.12 du règlement, mais ses remords exprimés de suite et ses rares problèmes de discipline jusque-là ont conduit la commission à ne le suspendre « que » trois matchs, et il a le droit de faire appel.(les huitièmes et les quarts se déroulent sur un match sec cette saison), puis le derby contre le Stade Français le 17 avril pour le compte de la 21eme journée de Top 14. Si le Racing 92 ne se qualifie pas pour les quarts de finale de la Champions Cup, il manquera également le déplacement à Toulouse le 24 avril pour le compte de la 22eme journée de Top 14. Cette saison, Finn Russell a disputé six matchs de Top 14 (1 essai) et deux de Champions Cup sous le maillot ciel et blanc.