Top 14 - Racing 92 : Joseph finira la saison à Pau

Moins d'une heure de jeu depuis le début de saison

Il était attendu du côté de Brive en tant que joker médical de So’otala Fa’aso’o, blessé à une main. Mais c’est finalement du côté de Pau que Jordan Joseph va poursuivre sa saison. Le troisième ligne âgé de 21 ans a été prêté ce lundi par le Racing 92 à la Section paloise. « Dans le souci permanent d’accompagner la progression et l’évolution de nos jeunes talents, le Racing 92 a décidé de prêter Jordan Joseph à la Section Paloise jusqu’à la fin de la saison. Jordan suit ainsi les traces de nombreux joueurs passés par le centre de formation qui ont bénéficié de cette expérience enrichissante lors de leur carrière au Racing 92 parmi lesquels Hassane Kolingar et Andy Bordelai prêtés à Vannes, Georges-Henri Colombe à Nevers.Étape clé dans la réussite professionnelle du jeune joueur, le prêt est un accélérateur de développement rugbystique et personnel, une des valeurs portées inlassablement par le Racing 92 », écrit le club francilien dans un communiqué.Barré notamment par Yoan Tanga Mangene au poste de n°8, le natif de Garges-lès-Gonesse n’a disputé que deux matchs cette saison en Top 14 : 43 minutes lors de la défaite à Biarritz, où il était titulaire, et 10 minutes lors de la victoire contre Perpignan.Dans le Béarn, même s’il sera en concurrence avec Luke Whitelock, Lekima Tagitagivalu, Martin Puech ou Beka Gorgadze, l'ancien international U20 devrait avoir un peu plus de jeu pour se développer, avant de retourner au Racing la saison prochaine.