Top 14 - Racing 92 : Gravement blessé au genou gauche, Sanconnie sera absent au moins six mois

Le Racing 92 et son entraineur, Laurent Travers, font grise mise. Le club francilien devra se passer des services de Fabien Sanconnie pour une longue période. Comme nous l'apprend RMC Sport, le troisième-ligne international s’est sérieusement blessé au genou gauche ce mercredi à l’entrainement. Le diagnostic est tombé et le pire est arrivé. Le joueur de 26 ans souffre d’une rupture du ligament interne d'un genou et se fera opérer en fin de semaine prochaine, avant de récupérer et de débuter une rééducation pour préparer un retour à la compétition en début de saison prochaine. Il est forfait pour la fin de l'exercice actuel et devrait manquer six ou sept mois de compétition. Voici une très mauvaise nouvelle pour le joueur et le club francilien. Sérieux candidat au titre, il pointe au troisième rang du classement de Top 14 à neuf journées de la fin de l’exercice. Surtout, les Racingmen vont affronter de sérieux clients dans les semaines à venir.

Une blessure à l'entrainement pour Sanconnie

Pour les quatre prochaines journées, le club présidé par Jacky Lorenzetti se déplace à Bayonne et Toulouse, et reçoit à la Paris La Défense Arena le Stade Français Paris pour le derby francilien et Clermont. Suspendu cinq semaines par la commission de discipline de la Ligue Nationale de rugby après un balayage dangereux contre Bordeaux-Bègles le 23 janvier, Fabien Sanconnie s’apprêtait à retrouver les pelouses de Top 14. L’homme aux quatre sélections avec les Bleus, dont la dernière remonte au 9 juin 2018 face à la Nouvelle-Zélande, est un élément majeur des Ciel et Blanc. Il a joué dix matchs de Top 14 et marqué deux essais au mois de novembre contre Pau et son ancien club, Brive. Principalement utilisé au poste de numéro 8, le natif de Larche a été titularisé lors des deux rencontres de Champions Cup avant la suspension de la compétition en raison du coronavirus.