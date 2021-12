Top 14 / Pro D2 : Le protocole sanitaire évolue

Report de match si moins de 23 joueurs disponibles

Avec quatre matchs reportés pour son « Boxing Day » qui devait être une grande fête, le Top 14 est grandement perturbé par la pandémie de coronavirus, et la Ligue nationale de rugby a décidé d’apporter plusieurs changements à son protocole sanitaire. Elle l’a annoncé ce mercredi à l’issue de son comité directeur, et cela concerne les clubs de Top 14 et de Pro D2. « Dans le contexte de l'évolution de la situation sanitaire, le Comité Directeur de la LNR a approuvé plusieurs modifications du protocole COVID-19 sur la base des propositions présentées par la Commission d'expertise Covid19, écrit la LNR dans son communiqué.Sont maintenus pour les non-immunocovid la réalisation de tests antigéniques ou RT-PCR chaque 24 heures (les TESTS 1 et 2 devant obligatoirement être des tests RT-PCR)."La Ligue nationale de rugby précise par ailleurs qu’un club pourra demander le report de son match dès lors qu'il ne disposerait pas de 23 joueurs disponibles sous contrat professionnel ou espoir (avec 6 premières lignes), dont minimum 15 joueurs sous contrat professionnel. A voir désormais si ce nouveau protocole aura des conséquences sur la 14eme journée de Top 14, avec deux matchs prévus ce samedi et cinq dimanche. A ce jour, aucune rencontre n'a été reportée, et les nouvelles sont mêmes bonnes du côté du Racing 92 et de Pau, où les joueurs ont pu reprendre l'entraînement ce mercredi.