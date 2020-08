Top 14 – Pau : Jesse Mogg ne s'en sort pas

Arrivé à Pau à l’été 2018, Jesse Mogg (ici sous le maillot de Montpellier) n’a eu le temps de disputer que dix matchs en deux ans sous le maillot de la Section paloise. La faute à la pandémie de coronavirus qui a empêché la saison 2019-20 de se dérouler normalement, bien sûr, mais surtout à une terrible blessure au tibia. Opéré d’une tumeur bénigne et d’une fracture de fatigue en avril 2019, l’arrière australien de 31 ans avait rechuté, et avait dû se faire opérer d’une fracture en novembre dernier. Et alors qu’il semblait apercevoir le bout du tunnel et se préparer pour la prochaine saison de Top 14 qui débutera début septembre, l’ancien Montpelliérain a dû se faire opérer une troisième fois ce lundi, comme l’a annoncé son club.

Une opération indispensable

« Alors qu'il terminait le processus de réathlétisation avec des résultats très positifs et toute l'abnégation qu'on lui connait, Jesse Mogg a été victime d'une rechute de sa blessure au tibia fin juin. Après des examens médicaux approfondis réalisés au mois de juillet, une nouvelle opération s'avérait indispensable pour notre arrière afin d'envisager son retour sur les terrains. Jesse a ainsi été opéré avec succès lundi matin à Paris », écrit le club béarnais, douzième de la saison 2019-20 inachevée, dans un communiqué. La durée de son indisponibilité n’est pas encore connue, mais son président Bernard Pontneau espère qu’il pourra revenir sur les terrains le plus rapidement possible : « La détermination sans faille et la force de caractère qui définissent Jesse imposent le plus grand respect. Il veut revenir et fera tout pour y parvenir. Le club sera présent à ses côtés dans ce nouveau moment difficile pour lui et mettra tout en œuvre pour permettre son retour à la compétition dans les meilleures conditions, sa santé et son bien-être primant avant toute chose. »