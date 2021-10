Top 14 - Montpellier : Vincent, le premier diagnostic est inquiétant

20' Pierre Popelin ramène son équipe à hauteur (6-6) alors qu'Arthur Vincent cède sa place à Julien Tisseron... Soigne-toi bien Arthur 😘#MHRSR #TEAMMHR

— Montpellier Rugby (@MHR_officiel) October 2, 2021

Une absence de plusieurs mois redoutée

Décidément, Montpellier est abonné aux longues indisponibilités. Après Benoit Paillaugue, victime d’une rupture du ligament croisé d’un genou, et son capitaine Guilhem Guirrado, touché à un biceps, et éloignés tous deux des terrains pour plusieurs mois, c’est au tour d’Arthur Vincent de susciter la (grande) inquiétude dans l'Hérault. Le centre international, également ailier, est sorti sur blessure samedi lors de l’opposition entre Montpellier et La Rochelle comptant pour la cinquième journée de Top 14. Touché au genou gauche, il s’est effondré avant d’être pris en charge par le staff médical et remplacé par Julien Tisseron en milieu de première période. Des images qui laissaient alors craindre une blessure grave.L'entraineur du MHR, Philippe Saint-André, avait donné en conférence de presse de ses nouvelles après cette rencontre remportée (21-11) par les siens. « Il est blessé au genou, il va passer des examens, une IRM. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne sera pas à Bordeaux la semaine prochaine. » La nature exacte de la blessure n’est pas encore connue. Pour cela, il faudra attendre lundi et les résultats de l’IRM. Une chose est toutefois quasiment sûre : le Montpelliérain ne devrait pas refouler les pelouses avant de longs mois. RMC Sport indique ce dimanche que l’homme aux 14 sélections sous le maillot bleu fait l’objet d’un premier diagnostic inquiétant. Ce dernier laisse craindre une rupture du ligament croisé. Si celle-ci se confirme, il s’agirait d’une bien mauvaise nouvelle pour le MHR, septième au classement de Top 14, comme pour le sélectionneur français Fabien Galthié, à quelques semaines de la tournée d’automne et quatre mois de l’ouverture du Six Nations. En quatre matches de championnat, Vincent avait en effet marqué deux essais.