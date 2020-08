Top 14 – Montpellier : Verhaeghe absent plusieurs mois

Mauvaise nouvelle du côté de Montpellier. Le MHR devra débuter la saison de Top 14 sans son deuxième ligne de 23 ans Florian Verhaeghe. Recruté cet été en provenance du Stade Toulousain, où il a passé les quatre premières saisons de sa carrière professionnelle et a été sacré champion de France en 2019, l’international français U20 a été victime d’une luxation de l’épaule gauche la semaine dernière. « Florian Verhaeghe a dû subir hier une opération chirurgicale de la butée qui devrait entraîner une indisponibilité de plusieurs mois », fait savoir le club montpelliérain. La saison passée, le deuxième ligne de 23 ans a disputé quinze matchs, toutes compétitions confondues, avec Toulouse, dont six comme titulaire. Alors que la saison de Top 14 débutera le 5 septembre prochain pour Montpellier avec la réception de Pau, c’est un coup dur pour le club héraultais, qui avait débuté la journée par une bonne nouvelle, avec l’annonce des tests négatifs au covid-19 de tous les joueurs, malgré une suspicion qui avait entraîné la suspension des entraînements collectifs lundi, et le report de la soirée de présentation de l’effectif du 14 au 21 août.