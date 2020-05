Top 14 - Montpellier : Une reprise prévue le 2 juin

C'est un premier pas vers la reprise des entraînements au sein d'un club de Top 14.Arrêtés depuis plus de deux mois, les Cistes vont donc se retrouver d'ici quelques jours pour faire une première étape qui doit les mener vers la reprise des entraînements collectifs en juillet. « L'heure est venue pour les joueurs et le staff de reprendre le chemin du GGL Stadium. Une reprise en douceur qui s'effectuera le mardi 2 juin prochain », annonce ainsi le club entraîné par Xavier Garbajosa.« Cette première journée sera consacrée à la mise en oeuvre d'examens médicaux, de tests sérologiques et virologiques pour l'ensemble des joueurs de l'effectif 2019-2020, les jeunes joueurs intégrés à la préparation physique estivale, ainsi que pour les membres du staff. Dès lors, des groupes de travail restreints seront constitués en fonction des résultats médicaux et nos Cistes pourront entamer une phase de réathlétisation progressive qui durera tout le mois de juin.», peut-on également lire dans le communiqué.