Top 14 : Montpellier - UBB, de la revanche dans l'air ?

Du beau monde au GGL Stadium

Sacré champion de France de rugby pour la première fois de son histoire le 24 juin dernier, Montpellier avait dominé Castres en finale (29-10). Avant cette étape,. Moins de deux mois plus tard, ces deux cylindrées du Top 14 vont se retrouver ce samedi en prime-time (coup d'envoi à 21h05). Bien que les acteurs n'apprécient généralement pas le terme de revanche, il en sera bien question tant les débats avaient été âpres et houleux sur la pelouse de l'Allianz Riviera au mois de juin. D'autant plus que les Bordelo-Béglais ont manqué l'opportunité de rallier la finale du championnat pour la première fois depuis la création de l'UBB en 2008.Dans une ambiance survoltée sur les bords de la Méditerranée, les hommes de Philippe Saint-André avaient mieux maîtrisé les débats et avaient surtout fait preuve d'un certain pragmatisme. Avec des coups de pied victorieux de Paolo Garbisi, Anthony Bouthier et Gela Aprasidze en fin de rencontre, le MHR avait définitivement fait pencher la balance. Car au cours de cette rencontre serrée, il n'y a eu que peu d'essais., dans un registre opportuniste.Ces deux internationaux français seront titulaires ce samedi au GGL Stadium à l'instar d'autres éléments du XV de France.tandis que Floran Verhaeghe, Yacouba Camara et Alexandre Bécognée y figurent d'entrée de jeu. Tout comme Arthur Vincent, Anthony Bouthier et Louis Carbonel dans la ligne de trois-quarts. En face, Jefferson Poirot va officier au poste de pilier gauche, Maxime Lucu dirigera son capitaine et le paquet d'avants et enfin Yorem Moefana, titulaire au centre, sera le 4eme Bleu de l'UBB. En revanche pas de trace de Ben Lam, l'ailier prolifique. Celui-ci défend depuis cette saison les couleurs des nouveaux champions de France. Le résultat de cette première confrontation de la saison contre son ex-club lui donnera une indication sur la pertinence de son choix de carrière.