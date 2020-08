Top 14 – Montpellier : Tous les tests sont négatifs

Soulagement du côté de Montpellier ! Tous les tests covid-19 passés par les joueurs sont négatifs, et le club héraultais va donc pouvoir reprendre sa préparation en vue de la saison de Top 14. Mardi, le MHR avait annoncé qu’il suspendait ses entraînements collectifs et reportait du 14 au 21 août la soirée de présentation de l’effectif, car la compagne d’un joueur avait été en contact avec une personne testée positive. Finalement, plus de peur que de mal.

"Les efforts ont été couronnés de succès"

« Dès l’apparition du COVID-19, le Montpellier Hérault Rugby a pris la mesure de la crise sanitaire et a donc mis en place toutes les précautions nécessaires afin de protéger l’ensemble de ses joueurs, de ses salariés et des supporters. Jusqu’à aujourd’hui, force est de constater que ces efforts ont été couronnés de succès, le club n’ayant eu à déplorer aucun cas. Malgré l’alerte ayant obligé le staff médical et Xavier Garbajosa à suspendre les entraînements collectifs et à annuler la revue d’effectif du 14 août prochain, le club est heureux d’annoncer que tous les tests réalisés sur les joueurs sont revenus négatifs. Ainsi, le staff sportif peut donc continuer sa préparation estivale avec, en ligne de mire, le premier match amical des Cistes face à Aurillac le 21 août au GGL Stadium sans repasser par la phase 2 du protocole imposé par la LNR. Le Montpellier Hérault Rugby, plus que jamais, continue d’appliquer une politique sanitaire rigoureuse afin de ne mettre ni ses joueurs, ni ses adversaires, ni les supporters en situation de danger. C'est dans le même esprit que tous les joueurs seront à nouveau testés ce vendredi puis en début de chaque semaine comme c'est le cas depuis la reprise », a fait savoir le club montpelliérain dans un communiqué. Rappelons que le MHR recevra Pau le 5 septembre pour le compte de la 1ere journée de Top 14.