Top 14 - Montpellier : Serfontein prolonge jusqu'en 2024

Jan Serfontein joue la continuité. Ce mercredi, via un communiqué publié sur son compte Twitter officiel, le club du Montpellier Hérault Rugby, qui occupe actuellement la troisième place du classement du championnat de France de Top 14, a officialisé la prolongation du contrat de l'un de ses petits protégés :En effet, le centre international sud-africain Jan Serfontein, aujourd'hui âgé de 28 ans et arrivé au sein du club héraultais lors de l'année 2017, est désormais lié à la formation tricolore jusqu'en 2024. Avant de débarquer en France, Serfontein, natif de Port Elizabeth en Afrique du Sud, jouait alors pour la franchise locale des Bulls. A son palmarès, le joueur compte un trophée, à savoir le Challenge européen glané en 2021 avec Montpellier. Aujourd'hui, Serfontein fait partie des valeurs sûres de la ligne des trois-quarts du MHR.Dans son communiqué, Montpellier précise ainsi également : "Avec plus de 80 rencontres avec les Cistes, le trois-quarts centre de métier a décidé de poursuivre son aventure dans l'Hérault (...)" L'annonce de cette nouvelle a forcément réjoui Philippe Saint-André, le manager de Montpellier : "Jan est un joueur important de notre dispositif.Je suis ravi qu'il continue l'aventure avec nous, il est à 200 % dans le projet du club." Tout comme d'ailleurs le principal intéressé : "Je suis très heureux de poursuivre ma carrière avec le club jusqu'en 2024. Je souhaitais continuer à faire partie de cette aventure. Je me sens très bien ici avec ce groupe. On va se concentrer sur les matchs à venir et tout donner pour offrir une belle fin de saison à nos supporters."