Top 14 - Montpellier : Ouedraogo bientôt retraité

Ouedraogo, l'homme d'un seul club

Trois trophées à son palmarès

C'est bientôt la fin pour Fulgence Ouedraogo. D'ici trois mois et demi, au maximum, le troisième ligne emblématique de Montpellier ne sera plus un rugbyman professionnel. Le joueur de 35 ans l'a annoncé ce jeudi. "Une page se tourne. Après toute une vie passée sur les terrains de rugby il est temps pour moi de me diriger vers d’autres horizons. Je suis très fier d’avoir porté les couleurs du MHR durant toute ma carrière, un club, une famille avec qui j’ai grandi et vécu des moments extrêmement forts. Merci au MHR, aux dirigeants, aux salariés, aux bénévoles, à mes coéquipiers et à vous, notre public, pour votre soutien et cette confiance tout au long de ces années. Sans oublier les éducateurs et entraîneurs que j’ai pu croiser ainsi que l’école de rugby du Pic Saint-Loup sans qui je n’en serais pas là aujourd’hui ! J’ai à cœur d’aller le plus loin possible avec cette équipe pour ma dernière saison, le combat continue, on ne lâchera rien, l’histoire n’est pas encore finie…", écrit le natif de Ouedraogo sur sa page Instagram.Présent en conférence de presse à deux jours du match en retard de Top 14 contre Toulon, le joueur aux 39 sélections et deux Coupes du Monde jouées avec le XV de France (dernier match en octobre 2015) et 18 sélections avec France 7, a confié que c'était le bon moment pour lui d'arrêter : "Je me dis que le métier que j'ai connu pendant 18 ans va s'arrêter, tourner la page n'est pas évident. Donc il y a de l'appréhension. Mais je pense que c'est le bon moment, il ne faut pas faire la saison de trop, soumettre trop longtemps son corps à rude épreuve.», a-t-il expliqué selon les propos relayés par L'Equipe. Fulgence Ouedraogo aura donc été l'homme d'un seul club, Montpellier, où il a débuté en mai 2005. Depuis, il a porté à 335 reprises le maillot héraultais, dont 296 comme titulaire, et a marqué 21 essais.Montpellier, qui va également disputer les huitièmes de finale de la Champions Cup contre les Harlequins, peut rêver de la phase finale en championnat, voire d'un beau parcours comme en 2011 et 2018, où les Héraultais avaient atteint la finale. A ce jour, Fulgence Ouedraogo compte trois trophées à son palmarès professionnel : la Challenge Cup 2016 et 2021 et le Tournoi des 6 Nations 2010. Et la suite ? Il a "monté un projet qui devrait voir le jour prochainement" et s'est vu proposer par le MHR une reconversion dans le domaine relationnel.