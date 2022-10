Top 14 - Lyon : S.Taofifenua prolonge deux ans

Le LOU tient à son pilier gauche ! Même s’il est actuellement blessé et qu’il ne pourra pas rejouer avant le mois de janvier, Sébastien Taofifenua a prolongé ce mercredi son contrat avec le club lyonnais pour les deux prochaines saisons. Sélectionné à deux reprises en équipe de France (contre l’Afrique du Sud et le Japon en 2017), lors de la période sombre des Bleus, le pilier de 30 ans a connu quatre clubs durant sa carrière : Perpignan de 2011 à 2014, Bordeaux-Bègles de 2014 à 2018, Toulon de 2018 à 2021, et donc le LOU, où il s’était engagé pour deux ans en 2021, alors qu’il avait dans un premier temps donné son accord à l’Aviron Bayonnais, mais le club basque avait été relégué en Pro D2.

Plus de 220 matchs au compteur

Vainqueur de la Challenge Cup avec le LOU en mai dernier, Sébastien Taofifenua avait bien débuté cette saison en disputant les six premiers matchs de la saison de Top 14, dont quatre comme titulaire. Mais le natif de Mont-de-Marsan a été victime d’une grosse déchirure au mollet gauche contre l’UBB sur une poussée en mêlée, et le staff médical lui a conseillé de se faire opérer. Une opération qui s’est déroulée vendredi dernier et qui le tiendra éloigné des terrains pendant trois mois. Cela n’a pas empêché le LOU de lui faire signer cette prolongation de contrat. Au total, le pilier gauche compte 227 matchs professionnels à son actif, dont 189 en Top 14 et 16 en Champions Cup, et il a marqué 12 essais, le dernier remontant à mai 2021 contre Toulon. Mais son compteur va rester bloqué pendant encore un petit moment…