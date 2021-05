Top 14 - Lyon : Mignoni reconnait un échec mais veut repartir plus fort la saison prochaine.

Mignoni : "On est malheureusement à notre place"

Cinquième en 2018, troisième en 2019 et deuxième en 2020 au moment où la saison a été arrêtée par la pandémie de coronavirus, le LOU était presque devenu un habitué des phases finales du Top 14, lui qui était remonté dans l’élite en 2016. Mais cette saison, le club lyonnais n’ira pas plus loin que la saison régulière.. Son entraîneur Pierre Mignoni, en poste depuis 2015, reconnait que c’est un échec, mais ne veut pas dramatiser la situation.« C'est une grosse déception, bien sûr, mais le Stade Français a fait un très bon match ce soir, a-t-il reconnu en conférence de presse. Il faut avoir l'humilité de reconnaître quand un adversaire a été meilleur. Ce n'est pas de la fausse humilité : ils méritent leur victoire. Je n'ai pas trop de regrets ce soir par rapport à d'autres matchs dans la saison. Les regrets, c'était avant. Ils méritent de continuer l'aventure et de jouer le top 6. Ça fait trois ans qu'on fait les phases finales. Nous, cette année, on n'est pas invité en phase finale, ça fait mal mais il y a un dernier match pour bien terminer, respecter notre maillot, les joueurs et les membres du staff qui vont partir... On fera le bilan ensuite... On va apprendre de ça, moi le premier, c'est un échec mais pas la mort du club.Ça va nous faire du bien pour repartir l'année prochaine. Ce soir, on est malheureusement à notre place. » Il restera un dernier match le week-end prochain pour finir la saison sur une bonne note, contre la lanterne rouge Agen.