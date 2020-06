Top 14 - Lyon : Mignoni n'était pas prêt pour le XV de France

La carrière d'entraîneur de Pierre Mignoni passera-t-elle par le XV de France ? Une chose est sûre, l'ancien demi de mêlée a été contacté par Fabien Galthié quand il cherchait un adjoint. Dans l'émission « Poulain Raffûte » sur Rugbyrama, l'intéressé est revenu sur ses contacts et ses envies. « L'équipe de France ? Bien sûr que c'est un objectif. Honnêtement, il n'y a qu'un élu et il y a beaucoup de monde. Alors, l'opportunité, je l'ai eu indirectement et je remercie les gens qui m'ont demandé. Mais, je n'ai pas voulu le faire encore, parce que ce n'était pas le bon moment pour moi, je pense, a reconnu Mignoni. Après, je ne veux pas faire la même erreur que j'ai fait en tant que joueur. Je n'avais rien décidé mais j'étais jeune et trop jeune, j'ai eu une maturité tardive et ça m'a plus fait défaut qu'autre chose. (...) Ce n'est pas que je ne me sentais pas d'accepter ce rôle, c'est que honnêtement, ce n'était peut-être pas le bon moment pour moi. »

Mignoni : « Si un jour, il y a eu opportunité, on verra »

« J'ai refusé un truc qu'apparemment, on ne refuse pas mais ce n'est ni par prétention ou quoi que ce soit. Je suis dans un projet à Lyon et j'avais dit aussi à beaucoup de mes joueurs que si j'étais adjoint, je ne partirais pas. J'ai simplement respecté mon engagement. Et puis, si un jour, il y a eu opportunité, on verra. Numéro un ou pas, parce qu'il y a des grands entraîneurs qui sont adjoints en équipe de France. Aujourd'hui, c'est un staff. Peut-être, que je n'aurais plus jamais l'opportunité, c'est la vie. Honnêtement, je ne me prends pas trop la tête avec ça », a continué le manager du LOU depuis 2015. En attendant, le XV de France a réalisé des débuts prometteurs avec Galthié et l'équipe de Mignoni réalisait une saison des plus prometteuses avant l'arrêt du championnat à cause de la pandémie de coronavirus dans le monde.