Top 14 - Lyon : Le président du LOU réagit au départ de Tuisova au Racing 92

La rumeur courrait depuis déjà quelques semaines. C'est désormais officiel, et ce depuis ce lundi. L'ailier fidjien Josua Tuisova, aujourd'hui âgé de 28 ans, va quitter Lyon, vainqueur de la Challenge Cup la saison dernière, et rejoindre le Racing 92, la saison prochaine. Il s'agira de son troisième club en France, après le Rugby club toulonnais et donc Lyon. Un départ qui a forcément fait réagir le président du club du LOU, à savoir Yann Roubert, qui perd donc une star. Pourtant, encore au début de ce mois d'octobre, Roubert démentait ce fameux départ. Dans des propos rapportés par le site internet spécialisé Rugbyrama, il a, cette fois, notamment déclaré, avec un certain regret d'avoir perdu sa principale arme offensive : "On respecte son choix même s’il va nous manquer, surtout s’il est aussi bon au Racing qu’il a pu l’être chez nous (rires). Mais avant son départ, on espère qu’il va partir sur une grosse saison au LOU Rugby et qu’il finira fort chez nous, en finissant sur quelque chose de grand. Je crois que c’est également un choix dicté par des raisons familiales et son envie de retrouver quelques compatriotes du côté du Racing. Maintenant, la vie continue pour le LOU Rugby, il y aura d’autres grands joueurs chez nous."

De prochains grands noms recrutés par le LOU ?

Selon ses propres dires, Yann Roubert avait également effectué une contre-proposition à son petit protégé, mais finalement sans réussite. Le dirigeant, qui voit toujours aussi grand pour les siens, pourtant absents des phases finales depuis 2019, en a également profité pour se tourner vers l'avenir, et donner quelques indices sur les ambitions de sa formation pour la prochain saison, concernant le marché des transferts. De grands noms sont visés, et même "cinq à sept recrues" : "Je n’ai évidemment pas de noms à vous communiquer, mais ce que je peux vous dire c’est que nous allons sans doute recruter entre cinq et sept joueurs. C’est encore trop tôt pour en parler et les annoncer, d’autant que nous sommes actuellement en période de resignature pour certains joueurs."