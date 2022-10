Top 14 - Lyon : Le président du LOU assure que Tuisova n'a pas signé au Racing 92

Il a tenu à s'exprimer. Ce samedi soir, à l'issue de la victoire des siens du côté de Montpellier (26-33) en Top 14, Yann Roubert s'est présenté en conférence de presse. Le président du LOU a notamment tenu à faire taire certaines rumeurs qu'il a pu lire ou bien même entendre durant toute cette semaine. Celles concernant plus précisément l'avenir de l'un de ses joueurs actuels, à savoir Josua Tuisova, particulièrement courtisé mais déjà envoyé, selon ces fameuses rumeurs, du côté du club du Racing 92, avec qui il existe bel et bien des discussions. Le dirigeant a assuré que son petit protégé, qui arrive en fin de contrat, n'a pas signé au sein du club francilien.

"Il n'a pas signé au Racing"

Des rumeurs visiblement peu appréciées par Roubert, qui n'a d'ailleurs pas hésité à manier notamment l'ironie, comme relevé par le quotidien sportif français L'Equipe : "On sera bien sûr 15 sur le terrain en début de saison prochaine. Que je sache et d'après ce qu'il m'a dit, il n'a pas signé au Racing. On est encore en discussions. C'est ce qu'il m'a dit, c'est ce que me dit son agent. On va continuer à travailler avec eux. On ne commentera pas les rumeurs." D'autres rumeurs ont également concerné son staff : "J'ai lu que Xavier Garbajosa irait à Toulon pour faire un trio avec Pierre Mignoni et Franck Azéma. D'autre rumeurs l'envoient à Bayonne ou à Toulouse. Ce n'est pas vrai non plus. On travaille. Merci pour tous ceux qui se soucient du LOU, qui nous disent ce qu'il fallait faire ou ce qu'on devrait faire."