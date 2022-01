Top 14 : Les matchs reportés prévus pendant le Tournoi

Communiqué de la Ligue nationale de rugby :



Les week-ends disponibles sont utilisés prioritairement à l'option de programmation en semaine. Les week-ends suivants, sans journée de championnat programmée, peuvent être utilisés. En TOP 14 : 12 février, 12 mars, 19 mars ainsi que des weekends optionnels pour

des équipes ne participant pas aux phases finales EPCR (9 avril, 16 avril, 7 mai, 14 mai, 28 mai). En PRO D2 : 5 février, 19 mars, 26 mars, 30 avril

Les matchs reportés sont reprogrammés prioritairement par ordre chronologique de programmation dans le calendrier. Une exception à ce principe pourra être apportée par le Comité Compétitions dans le but de permettre la tenue d’un nombre supérieur de rencontres reportées au cours d’un même weekend/date libre. Dans cette hypothèse, le Comité Compétitions pourra modifier l’ordre de reprogrammation des matchs à la condition d’être en mesure de reprogrammer, lors d’un week-end ou en semaine, toutes les rencontres de journées précédentes déjà reportées au jour de sa décision.



En cas de reprogrammation en semaine, chaque club ne sera concerné que pour une seule rencontre (en semaine) sur une période d'un mois.



Les matchs reprogrammés doivent tous se jouer avant la dernière journée de la saison régulière



Une règle administrative (péréquation tenant compte que le match devait avoir lieu à domicile ou à l'extérieur) sera appliquée, le cas échéant, pour les matchs reportés non jouables. Dans le respect de ces principes, les dates de reprogrammation des rencontres reportées sont de la

compétence du Comité Compétitions. Les dates de report des matchs reportés seront annoncées dans les jours à venir.



Dans le contexte sanitaire, les règles de gestion suivantes seront appliquées pour les décisions de reprogrammation des matches reportés :Brive - Clermont, Toulouse - Stade Français, Racing 92 - Pau et Toulon - Bordeaux-Bègles (13eme journée), Montpellier - Toulon (14eme journée) et Toulon - La Rochelle et Toulouse - Montpellier (15eme journée).A ce jour, aucun match de Pro D2 n'a été reporté.