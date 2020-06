TOP 14 : Les matchs amicaux autorisés à partir du 14 août

Le Comité Directeur de la LNR s’est réuni ce jeudi 25 juin et a évoqué le protocole de gestion des manifestations en période de Covid-19 envoyé au Ministère des Sports dans la perspective de la reprise des championnats en septembre.

Dans un communiqué publié ce jeudi, la LNR a annoncé que des matchs amicaux pourraient prochainement avoir lieu : « Sur la base des travaux de la commission médicale et de la commission sportive de la LNR, le Comité Directeur a décidé la reprise des matches amicaux à partir du vendredi 14 août. » « Afin de respecter le protocole de suivi mis en place par la LNR et le protocole sanitaire d'organisation des manifestations, ces rencontres devront se jouer entre clubs professionnels français », précise la Ligue.Pour des raisons de sécurité sanitaire, les rencontres ne pourront se tenir que dans des stades de catégorie A qui répondent aux normes d'accueil du Top 14. Seules des dérogations pourront permettre aux stades de catégorie B bénéficiant de vestiaires d'une superficie minimum de 60 M² chacun d'accueillir des rencontres. Le Top 14 reprendra normalement ses droits le 5 septembre. En attendant, certaines formations ont déjà annoncé plusieurs rencontres amicales. L'UBB affrontera ainsi Biarritz (14 août), Clermont (21 août) et Bayonne (28 août), tandis que le Stade Toulousain jouera contre Béziers (14 août), La Rochelle (21-22 août) et Montpellier (28-29 août).