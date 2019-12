Top 14 : L'enterrement d'Ibrahim Diarra a lieu ce mercredi

[Au-revoir Ibou]

Nous avons une pensée toute particulière pour Ibrahim Diarra et sa famille dont les obsèques auront lieu ce jour dans son village au Sénégal.

Ton sourire est dans tous nos cœurs Ibou ❤️REPOSE EN PAIX❤️🙏🏻

C'est un triste Noël pour le rugby français. C'est en ce jour qu'Ibrahim Diarra est enterré.C'est dans le village duquel il est originaire que l'ancien joueur de Castres reposera. Le syndicat des joueurs professionnels de rugby a également ouvert une cagnotte pour venir en aide à la famille d'Ibou.Ibrahim Diarra est décédé le 18 décembre des suites d'un AVC dont il a été victime cinq jours plus tôt. Même s'il est retraité depuis 2018 et la fin de son expérience à Lavaur en Fédérale 1, son décès a attristé le monde du rugby.L'ancien troisième-ligne avait été sacré champion de France en 2013 et avait connu les honneurs du XV de France lors d'une sélection contre l'Italie pendant tournoi des VI nations en 2008.