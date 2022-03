Top 14 : Le Stade Français attire deux symboles de Biarritz

Le retour de Biarritz en Top 14 se traduit par une saison particulièrement compliquée. En coulisses, la bataille opposant le président Jean-Baptiste Aldigé à la maire de la ville, Maider Arosteguy, alimente régulièrement les rubriques extra-sportives. Sur le plan purement sportif, les Rouge et Blanc vivent un exercice pénible avec une place de lanterne rouge et seulement cinq victoires en 19 journées. Le barragiste, Perpignan, compte à l'aube de la 20eme journée cinq longueurs d'avance. Autant dire que la réception ce samedi de Toulon, 12eme et premier non-relégable avec sept unités d'avance, s'avère des plus cruciales pour l'avenir du club au sein de l'élite.



Néanmoins, alors que la saison est loin d'avoir livré son verdict, Jean-Baptiste Aldigé a répété à plusieurs reprises sa volonté de faire bouger les choses. "Je n’ai jamais fait secret qu’il faudrait prendre des décisions radicales et douloureuses, suite à l’abandon par Mme le Maire du projet Aguilera" a-t-il notamment affirmé à Midi Olympique. Des propos pris au pied de la lettre par plusieurs écuries du championnat. Désireuses de se renforcer en amont de la saison prochaine, certaines font les yeux doux aux éléments les plus en vue du BO. Parmi eux, le 3eme ligne Mathieu Hirigoyen et le talonneur Lucas Peyresblanques.

Deux symboles mais aussi deux talents purs

D'après Midi Olympique, le Stade Français aurait obtenu l'accord du président biarrot, en contrepartie d'un chèque avoisinant le million d'euros, pour racheter les contrats de ces deux joueurs et les convaincre de rallier la capitale. Il s'agirait d'un gros coup réalisé par Thomas Lombard, le patron du secteur sportif parisien. Grande révélation de la saison des Basques en Top 14, Mathieu Hirigoyen illumine les performances de sa formation tous les week-ends par sa mobilité, sa science de la touche et son abattage défensif monstrueux. Quant à Lucas Peyresblanques, il n'est revenu à la compétition que la semaine dernière après plus de cinq mois de convalescence (rupture aux ischio-jambiers). Cependant, son début de saison avait coupé le souffle des observateurs tant il s'était montré omniprésent dans le jeu et habile ballon en main pour un joueur de première ligne. A n'en pas douter, si ces deux transferts venaient à être officialisés, le Stade Français frapperait un grand coup sur le marché des transferts avec ces deux symboles du Biarritz Olympique, formés au club.