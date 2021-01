Top 14 : Le calendrier repensé pour profiter de la suspension des Coupes d'Europe

#TOP14

Le Comité Directeur de la LNR a également pris la décision de reprogrammer 4 matches en retard de TOP 14 le weekend du 6 février 2021 ainsi qu'un match le weekend du 27 février pic.twitter.com/DnyDImdewy

— TOP 14 Rugby (@top14rugby) January 12, 2021

Les internationaux finalement présents pour la 19eme journée

Le Top 14 n’a pas perdu de temps. L’EPCR, mis sous pression par le gouvernement français, ayant décidé de suspendre provisoirement la Champions Cup et la Challenge Cup, les deux prochains week-ends ont été libérés. Alors que la Premiership a décidé de laisser les clubs du championnat anglais, la Ligue Nationale de rugby a confirmé avoir fait un choix différent. Si, dans la foulée de l’annonce de l’instance européenne, la reprogrammation de quatre matchs en retard les 16 et 17 janvier prochains a été confirmée, la LNR a réuni ce mardi son Comité Directeur afin de statuer sur de nouveaux aménagements du calendrier du Top 14. « Afin de permettre de maximiser l’utilisation possible de week-end laissé libre pur programmer d’éventuels nouveaux reports », la LNR a confirmé avoir fait le choix « d’avancer au 23 et 24 janvier la journée la plus tardive prévue lors d’un week-end du Tournoi des 6 Nations ».Autrement dit, la LNR a confirmé que l’ensemble de la 19eme journée du Top 14, qui devait initialement avoir lieu durant le week-end du 20 mars et donc être un doublon avec la dernière journée du Tournoi des 6 Nations et notamment le match entre le XV de France et le pays de Galles. Une nouvelle programmation qui, comme le précise la LNR dans son communiqué, permettra aux clubs du Top 14 de bénéficier de leurs joueurs internationaux contrairement au calendrier initial. A cette avancée de quasiment deux mois de la 19eme journée s’ajoute le changement de programmation de quatre matchs en retard, dont deux devaient être joués le week-end du 27 février, durant lequel se jouera la rencontre Toulon-Bayonne comptant pour la 14eme journée. En effet, les rencontres Montpellier-Stade Français Paris (8eme journée), Clermont-Lyon (9eme journée), Castres-Bayonne (12eme journée) et Racing 92-La Rochelle (14eme journée) seront jouées entre les 5 et le 7 février prochains, en fonction des choix de diffusion.