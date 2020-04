Top 14 : Laporte pessimiste sur la reprise

Suspendue depuis un peu plus de trois semaines, la saison 2019-2020 de Top 14 et de Pro D2 reprendra-t-elle un jour ? Cela semble de moins en moins sûr. Alors que les dirigeants de clubs se sont mis au travail pour essayer de trouver le meilleur scénario possible de reprise, et qu’il reste encore neuf journées de saison régulière et les phases finales, à disputer, une réunion au sommet entre les dirigeants de la Fédération française de rugby et ceux de la Ligue nationale se tenait ce mardi, et selon les informations de Rugbyrama et de L’Equipe, le président de la FFR a mis en garde ses collègues : « Je voudrais vous faire part des informations que je tiens de mes réunions à World Rugby. L'une des hypothèses de reprise, la pire, convient en effet d'un retour à la normale à janvier 2021. Il y a donc un risque fort pour que vous ne puissiez pas reprendre la compétition. Préparez-y vous », a rapporté un témoin.

Une décision début mai ?

Le président de la LNR Paul Goze s’est voulu moins pessimiste : « Il ne sert à rien d'émettre des hypothèses aujourd'hui. Le gouvernement tranchera. Donnons-nous trois semaines supplémentaires de réflexion. » D’ici début mai, les grands pontes du rugby français devraient donc avoir tranché, mais le risque d’un arrêt définitif de la saison est de plus en plus réel.