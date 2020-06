Top 14 : La tournée d'automne allongée validée par les clubs

Privé de sa tournée en Argentine, le XV de France va pouvoir faire des extras à l’automne. En effet, face à la crise sanitaire qui secoue le monde, World Rugby a renoncé à la fenêtre internationale de juin et juillet pour limiter au maximum les risques de propagation du coronavirus. Une décision qui pèse toutefois lourd sur les finances des fédérations, qui n’ont pas pu compter sur les ressources liées à ces test-matchs. C’est à cette fin que l’idée d’allonger la fenêtre internationale d’automne, ou « tournée de novembre » est apparue. Toutefois, pour permettre l’ajout de plusieurs matchs du XV de France, les clubs du Top 14 devaient donner leur avant. Alors que la Fédération Française de rugby (FFR) militait pour un total de six matchs, soit trois à ajouter aux rencontres déjà prévues face à la Géorgie, l’Australie et aux champions du monde sud-africains, les présidents des clubs du Top 14 ont décidé de ne pas aller aussi loin.

Deux matchs de plus pour le XV de France

Selon une information recueillie par l’AFP, c’est à l’unanimité qu’il a été décidé d’autoriser l’ajout de deux rencontres au programme du XV de France. « Il y a un point d'équilibre à trouver entre favoriser l'un sans trop désavantager l'autre. Ce point d'équilibre a été trouvé avec, à titre exceptionnel, deux matches internationaux en plus à l'automne 2020, a déclaré à l’AFP le président de la LNR Paul Goze. Pour la santé des joueurs internationaux, pour les équilibres financiers des clubs et de la FFR, c'est le meilleur compromis possible. Nous espérons que cette proposition permettra d'aboutir à un accord rapide. » Si le plan décidé par la LNR est approuvé par la FFR, le XV de France pourrait jouer son match en retard du Tournoi des 6 Nations face à l’Irlande puis quatre test-matchs entre le 31 octobre et le 28 novembre sur cinq week-ends consécutifs, limitant l’absence des internationaux tout en offrant une période de préparation au staff de Fabien Galthié avant ces cinq rencontres internationales, qui sont également vitales pour les finances de la FFR. Un staff qui, comme lors du dernier Tournoi des 6 Nations, pourra sélectionner 42 joueurs pour la préparation avant de réduire le groupe à 28 membres à l’approche des matchs.