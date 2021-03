Top 14 - La Rochelle : Sweetnam débarque en tant que joker médical

🆕 L'international irlandais Darren Sweetnam arrive en provenance du @Munsterrugby en tant que joker médical de Jérémy Sinzelle ! Welcome @D93sweets 🤝 #FievreSR https://t.co/ozfXugQwFh

— Stade Rochelais (@staderochelais) March 29, 2021

Sweetnam compte trois sélections avec l'Irlande

La Rochelle se renforce. Ce lundi, le club de rugby, pensionnaire de Top 14, a annoncé l'arrivée de Darren Sweetnam (1,85m, 93kg). L'ailier ou arrière international irlandais, natif du comté de Cork et aujourd'hui âgé de 27 ans (il fêtera ses 28 ans au mois de mai prochain),, dans l'optique de pouvoir remplacer le polyvalent trois-quarts Jérémy Sinzelle, actuellement blessé et qui a même dû se faire opérer.Sweetnam, qui compte trois sélections avec le XV du Trèfle, en 2017 et en 2018, devra donc permettre de couvrir les postes d'arrière et de trois-quarts aile.Aux Maritimes, l'Irlandais retrouvera l'un de ses compatriotes les plus emblématiques et également ancienne figure de cette province irlandaise du Munster Rugby, aujourd'hui entraîneur adjoint du club de La Rochelle, à savoir Ronan O'Gara.