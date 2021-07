Top 14 - La Rochelle : Six recrues officialisées, Retière absent trois à quatre mois

Pubalgie ✔️

Des adducteurs et un pubis refaits à neuf 🙏🏼

A dans 3-4 mois, bonnes vacances 😘 pic.twitter.com/5G13v35Jji

— RETIERE Arthur (@ArthurRetiere) July 6, 2021

Retière pas avant octobre ou novembre

La saison 2020-21 de La Rochelle reste assurément comme la plus belle de l’histoire des Maritimes, avec deux finales de Champions Cup et de Top 14, toutes les deux perdues contre Toulouse. Et les Jaune et Noir comptent bien faire aussi bien, voire mieux, la saison prochaine, et vont s’appuyer pour cela sur six recrues, dont les noms ont été officialisés ce mardi.Joel Sclavi, qui a signé deux ans, est un pilier droit international argentin de 27 ans, qui évoluait aux Jaguares et a déjà porté le maillot de Pau et de Soyaux-Angoulême. Le Géorgien Guram Papidze (24 ans) est également pilier droit et a joué à Lyon et Nevers, avant de signer pour les deux prochaines saisons à La Rochelle. Le deuxième ligne Rémi Picquette (26 ans) fait quant à lui son retour au bercail, après avoir été formé chez les Maritimes avant de filer à Vannes. Il s’est engagé pour les deux prochaines saisons. Idem pour l’arrière Pierre Popelin (26 ans), lui aussi formé à La Rochelle et parti à Vannes, qui a signé jusqu’en juin 2023. Le centre fidjien de 24 ans Eneriko Buliruarua s'est engagé également pour deux saisons, après avoir porté le maillot de Toulon et Brive. Enfin, le centre international Jonathan Danty (28 ans), actuellement en Australie avec le XV de France, va quitter son club de toujours, le Stade Français, pour rejoindre La Rochelle jusqu’en 2024.En revanche, la mauvaise nouvelle pour les Rochelais est venue d’Arthur Retière, qui a annoncé mardi s’être fait opérer d’une pubalgie. Le demi de mêlée (ou arrière) international français de bientôt 24 ans ne reviendra donc pas avant début octobre ou début novembre et manquera les premières journées de Top 14 et de Champions Cup.