Top 14 - La Rochelle : O'Gara va devenir le nouvel entraîneur principal du club

Communiqué de La Rochelle

Le jeu des chaises musicales, au niveau des postes d'entraîneurs principaux au sein des clubs de rugby pensionnaires du championnat de France de Top 14, se poursuit. Ce jeudi matin, alors que l'ASM Clermont Auvergne annonçait l'arrivée prochaine de Jono Gibbes, dans le même temps ou presque, la formation de La Rochelle s'est également emparée de son compte Twitter officiel, pour annoncer une nouvelle similaire. Suite à l'officialisation du futur départ de Gibbes en direction de l'Auvergne, la place qu'il laissera vacante sera pourvue par un homme déjà présent au sein de ce club des Maritimes., à partir du tout début du mois de juillet prochain. A cet effet, l'ancien joueur a signé un contrat qui court désormais pour les trois prochaines saisons.Ronan O’Gara est nommé à la tête de l’équipe professionnelle pour les trois prochaines saisons à partir du 1er juillet 2021.Parallèlement aux discussions engagées depuis quelques semaines à la demande de Jono Gibbes qui conduisent à sa libération anticipée à compter du 30 juin, le Stade Rochelais a œuvré pour préserver les ambitions et la stabilité de son projet sportif.La priorité du club a été de prolonger sa collaboration avec son entraîneur en chef, Ronan O’Gara, et de lui confier la direction de l’équipe professionnelle.Le club se réjouit donc du réengagement de Ronan jusqu’en 2024 et de sa fidélité au projet sportif rochelais qu’il continuera de renforcer par ses compétences managériales, son expérience du très haut niveau et sa pleine imprégnation de la culture du club.Head coach du Stade Rochelais depuis juillet 2019, le tacticien irlandais aux 128 sélections avait débuté sa carrière d’entraîneur au Racing 92 en 2013 (champion de France 2016), avant de rejoindre les Crusaders en 2018 (champion Super Rugby 2018 et 2019).« Je suis extrêmement fier de la confiance que me témoigne le Stade Rochelais en me nommant à la tête du groupe. Je suis bien évidemment très impatient de poursuivre cette aventure la saison prochaine, mais chaque chose en son temps. Nous avons des échéances importantes devant nous et avant tout une belle saison à clôturer de la meilleure des manières. » Ronan O’GaraLe Stade Rochelais remercie Jono pour sa contribution à la performance sportive de l’équipe Jaune et Noir depuis son arrivée en 2018 et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle.