Top 14 – La Rochelle : Lespiaucq va signer trois ans

La Rochelle courtisait également Baubigny

Quentin Lespiaucq suit Antoine Hastoy ! Alors que l’ouvreur de 24 ans a d'ores et déjà signé pour les trois prochaines saisons à La Rochelle, son compère talonneur palois va en faire exactement de même. C’est en tout ce que révèle RMC Sport ce lundi. L’information n’a pas encore été confirmée par les deux clubs ni par le joueur, mais le talonneur de 26 ans a déjà pris sa décision, refusant ainsi l’offre de prolongation de la Section paloise alors qu'il arrive en fin de contrat en juin prochain.Né à Mont-de-Marsan, Quentin Lespiaucq a débuté sa carrière professionnelle du côté de Dax, en 2014-15 en Pro D2, avant de rejoindre Pau, dont il aura donc porté les couleurs pendant sept saisons. Au total, Quentin Lespiaucq a disputé 110 matchs de Top 14 (20 essais) et 17 de Challenge Cup (4 essais). Cette saison, il a disputé deux des quatre matchs de la Section, avec à la clé des défaites à Pau et à Brive.A La Rochelle, l'ancien international U18 et U20 (qui a également joué à VII et pour les Barbarians) va grimper d'un échelon et peut-être découvrir la Champions Cup (si les Maritimes, actuellement douzièmes du Top 14, remontent au classement d'ici la fin de saison), lui qui a toujours disputé la petite Coupe d'Europe.Mais le Racingman pourrait finalement signer au peu plus au Sud, du côté de Bordeaux-Bègles.