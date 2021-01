Top 14 - La Rochelle : Le club à l'isolement

Le Stade Rochelais se met à l'isolement ! Le club de Charente-Maritime est touché par le coronavirus depuis la semaine dernière, et la situation ne s'est pas arrangée. En effet, cinq nouveaux cas ont été détectés lundi au sein de l'effectif professionnel et dix au sein du groupe espoir. Si bien que le club a décidé de fermer son centre d'entraînement toute la semaine, en attendant de nouveaux tests en fin de semaine. La Rochelle ne fait pas partie des huit clubs qui vont jouer ce week-end en match en retard de Top 14 (des rencontres qui viennent remplacer celles de la 3eme journée de Coupe d'Europe, suspendue au moins jusqu'à début février). La Ligue nationale de rugby ayant décidé de programmer la 19eme journée de Top 14 prévue le week-end du 20 mars le week-end de la semaine prochaine, le Stade Rochelais rejouera donc le 22 janvier à 20h45 contre Bayonne, si tout va bien. Le dernier week-end de janvier, ce sera ensuite le choc entre les deux premiers du classement, face à Toulouse au stade Marcel-Deflandre. Les Jaune et Noir sont actuellement deuxièmes, à trois points des Rouge et Noir, mais ont un match en plus à disputer, sur le terrain du Racing 92, troisième. Un match qui aurait dû se dérouler le week-end dernier et a été reporté au week-end du 5-6-7 février, pendant la 1ere journée du Tournoi des 6 Nations.



Communiqué du Stade Rochelais



"Suite à la campagne de dépistage massive réalisée hier au sein du Club afin d’endiguer la propagation interne de la COVID-19 (152 tests RT-PCR), 5 nouveaux cas ont été détectés dans le groupe professionnel et 10 dans le groupe Espoir. Le Centre d’Entraînement restera donc fermé toute la semaine et les membres des deux groupes sont à l’isolement dans l’attente de nouveaux prélèvements en fin de semaine. Aucun cas n’ayant été relevé dans l’équipe administrative, le siège reprendra son activité dès ce jour. Le Club invite tous ses supporters à la plus grande vigilance face à ce virus dont nous constatons la très grande contagiosité !"