Top 14 : La Rochelle de retour à l'entraînement

Un retour attendu

Le rugby reprend ses droits à La Rochelle. Après la fermeture depuis dix jours de son centre d’entraînement en raison de plusieurs cas de coronavirus dans son effectif, le Stade Rochelais a annoncé ce dimanche le retour à l’entraînement de son groupe professionnel. « Les tests RT-PCR réalisés ce samedi n’ayant révélé qu’un seul cas positif (un joueur Espoir), l’entraînement collectif du groupe professionnel a repris ce (dimanche) matin avec les joueurs négatifs, conformément aux directives de la Commission d’expertise Covid-19 de la LNR », informe le club deuxième du classement de Top 14. Prévue vendredi mais repoussée de 48 heures en raison de deux cas de coronavirus, la reprise de l’entraînement intervient à cinq jours de la réception de l’Aviron Bayonnais (vendredi 22 janvier), match comptant pour la 19eme journée de Top 14.Suite à la flambée des contaminations au Covid-19 chez les pros et chez les Espoirs du club, la rencontre de la 14eme journée de championnat contre le Racing 92, initialement prévue le 10 janvier, a été reportée. Les Jaune et Noir n’ont plus joué depuis leur victoire à Agen le 2 janvier (13eme journée de Top 14) et tenteront face à Bayonne de reprendre la tête du Top 14 aux dépens du Stade Toulousain. Si le groupe professionnel a eu la chance de retrouver l’entraînement, ce n’est pas le cas des Espoirs rochelais. Ces derniers restent à l’isolement jusqu’à jeudi, en raison de la positivité d'un joueur au virus comme indiqué dans le communiqué. Le Stade Rochelais n'avait jusqu'à début janvier pas été impacté par le coronavirus et espère que ces ennuis sont maintenant derrière lui.