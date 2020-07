Top 14 : La nouvelle marque officielle est Schneider

Le Top 14 tient sa nouvelle marque officielle, et il s'agit de Schneider. Dans un communiqué, la Ligue Nationale de rugby a annoncé que la marque d'électroménager du groupe Schneider Consumer Group serait le nouveau sponsor officiel du championnat à partir de la saison 2020/2021 et jusqu'à juin 2023, date de fin de ce contrat de trois ans de partenariat signé avec la firme spécialisée dans le secteur du gros et du petit électroménager ainsi que dans les téléviseurs. « A compter de la saison prochaine, le rugby professionnel pourra compter à ses côtés sur un nouveau soutien de poids : Schneider Consumer Groupe, via sa marque grand public Schneider, deviendra marque officielle du TOP 14 pour les trois prochaines saisons », a dévoilé la LNR vendredi. Une arrivée qui devrait s'accompagner de la création d'une gamme de produits sous licence et permettre d'offrir à Schneider une visibilité nouvelle, en particulier lors de la phase finale du Top 14, mais pas uniquement.

La phase finale du Top 14 comme visibilité

« Dans le contexte économique actuel, l'attractivité du TOP 14, qui, riche d'Histoire et de performances, incarne l'excellence des valeurs du rugby, est un atout fort qui a séduit une grande marque française comme Schneider, poursuit la LNR. En devenant marque officielle du TOP 14 dans le secteur du gros et du petit électroménager et des téléviseurs, la marque Schneider aura l'opportunité de développer une gamme de produits sous licence Top 14. Schneider Consumer Group bénéficiera non seulement d'un droit d'exploitation des signes distinctifs du Top 14 rugby (logo et dénomination) ainsi que des noms et logos des clubs de TOP 14 dans un cadre collectif sur ses supports de communication, mais aura également la possibilité d'exposer des produits de sa marque à l'occasion des matches de phase finale du Top 14. »

Philippe Samuel (Schneider) : « Un pari sur l'avenir »

Ce contrat de partenariat sur trois ans en tant que marque officielle du Top 14 fait évidemment le bonheur de Schneider Consumer Group et de son président Philippe Samuel. « En tant que société française, il nous paraissait important de sponsoriser une autre très belle marque hexagonale, leader international incontesté dans son domaine. Par ce partenariat, nous apportons également tout notre soutien au rugby national en ces temps compliqués. Cette signature est un pari sur l’avenir et nous avons hâte de pouvoir faire vivre cette collaboration à travers de nombreux événements et activations dans les mois à venir. » Avec notamment déjà au programme des ateliers de cuisine organisés dans le cadre du Top 14 rugby tour. Alléchant.