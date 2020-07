Réunis à Toulouse aujourd’hui, les clubs de TOP 14 et PRO D2 renouvellent leur solidarité avec les fédérations dans le contexte de la crise sanitaire.

La FFR a fait un pas vers la LNR

Les clubs vont faire des efforts pour le XV de France

Les présidents de clubs sont restés campés sur leur position et ont obtenu gain de cause. Alors que la Fédération Française de rugby (FFR) a d’abord rejeté le calendrier de la saison 2020-2021 proposé par la Ligue Nationale de rugby (LNR), les dirigeants des clubs professionnels se sont réunis ce mardi à Toulouse, une première réunion en face-à-face depuis la fin du confinement décidée par le gouvernement, afin d’échanger sur la réponse à donner à la FFR qui a mis en avant l’incertitude liée au calendrier international pour refuser de valider le plan établi par la LNR pour relancer la compétition au plus haut niveau en septembre prochain. Dans un communiqué publié par la LNR, les clubs ont confirmé leur volonté, « dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire », d’étendre la période internationale prévue en novembre de trois à cinq matchs.De plus, pour marquer « une solidarité forte avec les fédérations dans le contexte de la crise sanitaire » mais également leur « mobilisation au soutien du XV de France », les clubs ont accepté de renouveler le dispositif mis en place lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Dans ce cadre, Fabien Galthié et son staff pourront disposer de 42 joueurs du lundi au jeudi puis d’un groupe resserré à 28 éléments dès le jeudi après-midi pour terminer la préparation des rencontres internationales du week-end suivant. En suspens, la question du calendrier de la saison 2020-2021 a finalement été tranchée par la FFR. Cette dernière, lors d’une réunion de son Comité Directeur ce mercredi, a validé le projet présenté par la LNR. « à l’unanimité ». « La LNR et la FFR travaillent ensemble pour trouver les meilleures solutions dans un contexte de calendrier chamboulé par cette crise sanitaire. Ces solutions ne peuvent exister qu’en conformité avec le calendrier international édicté par World Rugby, a toutefois rappelé Bernard Laporte dans une déclaration recueillie par le magazine Midi Olympique. Nous avons décidé la mise en place rapide d’un groupe de travail pour finaliser les conditions de mise à disposition de nos internationaux au prisme de ce calendrier à venir. »Il reste toutefois en suspens l’épineuse question du calendrier international. Lors de leur réunion ce mardi, les présidents des clubs du Top 14 ont assuré que la saison 2020-2021 sera très chargée. Mis à part un week-end de repos le 21 novembre, « le calendrier n’offre aucun autre weekend disponible sur le reste de la saison, et des journées de Top 14 doivent donc être positionnées chaque week-end en octobre et novembre indépendamment du calendrier international ». C’est dans ce contexte que la LNR a proposé à la FFR de limiter à cinq matchs et non six la période de novembre. Le groupe de travail commun à la Ligue et à la Fédération aura une mission très difficile, celle de concilier les intérêts des deux organisations, l’une voulant limiter la charge de travail des joueurs employés par ses clubs, l’autre voulant augmenter le nombre de matchs de son équipe phare et, donc les rentrées financières liées à ces rencontres afin de renflouer des comptes déjà dans le rouge en raison de la crise sanitaire.