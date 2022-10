Top 14 (J7) : Bordeaux-Bègles se donne de l'air en dominant le Racing 92

Bordeaux-Bègles en avait vraiment besoin. Après le revers concédé la semaine passée à Lyon, les joueurs de Christophe Urios se devaient de réagir pour sortir d’une deuxième moitié de classement serrée. Pour cela, il leur fallait prendre le meilleur sur une équipe dans la même situation, le Racing 92. L’enjeu a dans un premier temps pris le pas sur le jeu avec 20 premières minutes marquées par beaucoup de fautes et autant d’occasions pour Matthieu Jalibert et Finn Russell de se mettre en évidence. L’Ecossais a frappé le premier dès la 3eme minute avant de voir l’international français répliquer à deux reprises en l’espace de six minutes. Tout d’abord, le buteur girondin a bonifié une faute de la première ligne francilienne puis il a tiré le maximum d’une erreur des Ciel-et-Blanc dans un ruck. Entre-temps, il n’a pas trouvé la cible sur une tentative en coin à quasiment 40 mètres des perches. La réplique n’a pas tardé à venir, avec Finn Russell qui a ajouté six points au pied en trois minutes, Jefferson Poirot étant pris par la patrouille pour avoir plongé dans un regroupement puis la mêlée de l’UBB était prise à défaut. Le résultat a été un avantage de trois points pour le Racing 92 au bout des 20 premières minutes.

Bordeaux-Bègles s’est déridé

C’est alors que les Girondins ont commencé à retrouver de la confiance et à envoyer sérieusement du jeu. A l’issue d’une longue séquence de possession et à un jeu au large rondement mené, Mahamadou Diaby a bien suivi pour récupérer le ballon en sortie de regroupement et aplatir en force le premier essai de la rencontre. A cinq minutes de la pause, Matthieu Jalibert a donné un matelas de sept points à l’UBB en passant une troisième et dernière pénalité dans ce premier acte. L’entame du deuxième a mis un coup sur la tête des Racingmen. A peine le jeu repris, Henry Chavancy s’est rendu coupable d’un plaquage à retardement sur Matthieu Jalibert qui lui a valu un carton jaune. Maxime Lucu a pris le relais et bonifié cette faute en ajoutant immédiatement trois points. Le break est venu à peine deux minutes plus tard via l’inévitable Mahamadou Diaby. Sur une action initiée par Matthieu Jalibert, Madosh Tambwe a pu accélérer sur l’aile gauche puis jouer au pied pour lui-même. Repris à proximité de la ligne, le Congolais a pu transmettre le ballon à son troisième-ligne, qui n’a alors plus eu qu’à aplatir. Dans la foulée, à la suite d’un plaquage haut, Finn Russell a réduit modestement l’écart.

Le Racing 92 pas au rendez-vous

Toutefois, cela a été effacé peu avant l’heure de jeu par une pénalité de 40 mètres dans l’axe signée Matthieu Jalibert. Les Racingmen ont alors lâché les chevaux afin d’espérer faire une remontée spectaculaire ou, au minimum d’arracher un point de bonus défensif. Antoine Gibert a montré l’exemple juste après l’heure de jeu. Après une accélération de Gaël Fickou et un relais de Juan Imhoff, Nolann Le Garrec a pu lancer son numéro 10, à peine entré en jeu à la place de Finn Russell, vers l’essai dont la transformation a ensuite été manquée. Les deux équipes ont ouvert les bancs mais le score n’a pas bougé malgré une énorme frayeur côté Racing 92 dans les derniers instants de la rencontre. En difficulté pour dégager dans leur en-but, les joueurs de Laurent Travers ont rentré le ballon dans l’en-but avec Cyril Cazeaux qui a semblé aplatir entre les mains de Gaël Fickou. Dans une situation confuse et parfois difficile à lire, l’arbitre a été « sauvé » par le plongeon de Yoram Moefana sur Anthime Hemery, qui était alors au sol. Une dernière faute à terre des joueurs du Racing 92 a mis un terme à la rencontre sur le succès de l’UBB (29-17), qui profite de l’occasion pour remonter au neuvième rang. Le Racing 92, pointe quant à lui au 11eme rang avec seulement quatre points d’avance sur Pau et Perpignan, qui ferment la marche.