Top 14 (J6) : Castres fait retomber Montpellier dans ses travers

Le Stade Pierre-Fabre est toujours plus une citadelle imprenable ! A l’occasion de l’affiche d’ouverture de la 6eme journée du Top 14, le CO a signé une quatorzième victoire consécutive devant son public mais a surtout pris une petite revanche sur Montpellier, son bourreau lors de la dernière finale du championnat. Une rencontre que les Castrais ont pris par le bon bout, avec Benjamin Urdapilleta qui s’est signalé dès la 3eme minute pour son retour sous le maillot du CO en bonifiant une position de hors-jeu héraultaise. Dans la foulée, Ryno Pieterse a donné pour de latitude à Castres en aplatissant le premier essai du match. Après une récupération de balle de Filipo Nakosi, Geoffrey Palis a pu naviguer dans la défense du MHR puis décaler le deuxième-ligne pour conclure victorieusement cette action. Les Montpelliérains ont pu réagir par une pénalité de Louis Foursans avant de connaître une petite alerte.

Castres a fait céder Montpellier

En effet, un essai de Filipo Nakosi a été annulé pour un en-avant de Gaëtan Barlot dans un ruck au début de l’action. Peu avant le quart d’heure de jeu, Gela Aprasidze a laissé le MHR à quatorze pour un plaquage avec retournement sur Vilimoni Botitu. Une supériorité numérique dont Castres a pu tirer parti. Profitant d’une pénalité à cinq mètres de l’en-but héraultais, Wilfrid Hounkpatin a forcé le passage pour aplatir le deuxième essai du CO. Egalement de retour ce week-end, Cobus Reinach n’a pas manqué de se mettre en évidence. A six minutes de la pause, le demi de mêlée sud-africain a tiré parti d’une accélération de Gela Aprasidze pour percer le rideau défensif castrais et ramener les Cistes à sept points au moment de retrouver les vestiaires. A peine le deuxième acte lancé que Benjamin Urdapilleta a profité de l’indiscipline montpelliéraine pour ajouter trois points en faveur du CO.

Le MHR n’a jamais pu se relancer

L’Argentin a une nouvelle fois trouvé la cible moins de dix minutes plus tard. Les deux équipes se sont alors neutralisées, manquant de réussite et de discipline pour faire la différence. A l’approche des dix dernières minutes, Louis Foursans a profité d’une faute castraise en mêlée pour ramener le MHR à dix points et redonner un peu d’espoir à ses coéquipiers. Toutefois, à peine trois minutes plus tard, Benjamin Urdapilleta a scellé le sort de la rencontre en conséquence d’une faute héraultaise dans un ruck. Battu à Perpignan le week-end dernier, Castres se reprend devant son public et signe son troisième succès de la saison (26-13). Montpellier, après le revers concédé face à une équipe remaniée de Toulouse, concède un deuxième revers de suite et met en danger sa place sur le podium du classement du Top 14. En effet, Clermont, Toulon ou encore Brive pourraient en tirer parti tout au long du week-end, confirmant un début de saison très dense.



TOP 14 / 6EME JOURNEE

Samedi 8 octobre 2022

Castres - Montpellier : 26-13

17h00 : Bayonne - La Rochelle

17h00 : Racing 92 - Pau

17h00 : Toulon - Brive

17h00 : Stade Français Paris - Perpignan

21h05 : Toulouse - Clermont



Dimanche 9 octobre 2022

21h05 : Lyon - Bordeaux-Bègles