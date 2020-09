Top 14 (J3) : Huis clos pour l'affiche entre Toulouse et Toulon

Programmée le dimanche 4 octobre à 21h00, l’affiche de la 3eme journée du Top 14 entre Toulouse et Toulon sera-t-elle jouée devant des spectateurs ? Face à la propagation du coronavirus dans la région, le préfet de Haute-Garonne a décidé de réduire le nombre maximal de spectateurs pour les événements sportifs de 5000 personnes à seulement 1000 personnes dans le cadre de mesures visant à freiner cette propagation. Une mesure qui doit s’appliquer au moins jusqu’au 22 octobre prochain et qui ne concerne, donc, qu’une seule rencontre à domicile du Stade Toulousain, celle face à son rival toulonnais. Selon le média ActuToulouse, le huis clos est bel et bien considéré par les dirigeants du club pour des raisons économiques.

Moins de frais pour un huis clos que pour 1000 spectateurs

En effet, si une jauge limitée à 5000 spectateurs peut permettre au Stade Toulousain de rester au-dessus de la ligne de flottaison au niveau économique, ça ne sera pas le cas si le nombre de personnes autorisées dans le stade est divisé par cinq. Selon Didier Lacroix, organiser un match devant seulement 1000 spectateurs aurait pour conséquence de générer des coûts pour le club bien supérieurs à ceux provoqués par un huis clos total. « Si on démarre la saison à huis clos, le club a une durée de vie de quarante jours », avait annoncé avant le début de la saison le président du Stade Toulousain dans un entretien accordé à Actu Rugby, rappelant que l’économie des clubs professionnels de rugby est principalement basée sur les revenus générés lors des jours de matchs, et non pas sur les droits de retransmissions du Top 14.