Top 14 (J21) : Report du match entre Agen et Bordeaux-Bègles

#TOP14 - J21

A la suite de plusieurs cas positifs à la Covid-19 déclarés au sein de l'effectif de l’UBB, et en application du protocole médical Covid 19, la rencontre @agen_rugby / @UBBrugby, initialement prévue le samedi 17 avril à 17h45, est reportée à une date ultérieure pic.twitter.com/fmRFgfHgvd

— TOP 14 Rugby (@top14rugby) April 14, 2021

Le match du Racing 92 également concerné ?

La 21eme journée du Top 14 perd encore une affiche. Dédiée aux rivalités régionales et aux derbys, cette journée a déjà perdu récemment le match opposant Montpellier à Toulon après la découverte de plusieurs cas de coronavirus au sein de l’effectif du RCT. Or, la Ligue Nationale de rugby a mis fin au suspense concernant la rencontre entre Agen et Bordeaux-Bègles, initialement prévue ce samedi avec un coup d’envoi à 17h45. En effet, « à la suite de plusieurs cas positifs à la Covid-19 déclarés au sein de l'effectif de l’UBB, et en application du protocole médical Covid 19 », la LNR a ordonné le report « à une date ultérieure » de cette rencontre entre la lanterne rouge et le demi-finaliste de la Champions Cup. Une nouvelle date qui pourrait s’avérer difficile à trouver en raison de l’absence de dates disponibles pour l’UBB. En conséquence, la LNR pourrait être contrainte de reprogrammer cette rencontre en semaine.Par l’intermédiaire d’un communiqué, l’Union Bordeaux-Bègles a confirmé que « les tests RT-PCR réalisés en ce début de semaine ont révélé plusieurs cas positifs à la Covid-19 au sein de l’effectif ». De plus, le club girondin précise que « par précaution, les entraînements ont été suspendus et reprendront par petits groupes en fonction des résultats des prochains tests qui seront réalisés ». Une annonce qui pourrait avoir d’autres conséquences. En effet, selon les informations révélées par RMC Sport, ce sont deux joueurs de première ligne titularisés le week-end dernier face au Racing 92 qui sont concernés et qui auraient pu transmettre le virus à leurs adversaire durant la rencontre. Face à cette situation particulière, la Ligue Nationale de rugby devrait prochainement être appelée à se prononcer sur la tenue du derby francilien, affiche de clôture de cette 21eme journée, programmée ce samedi en soirée. En cas de report, une affiche de 17h45 pourrait alors être décalée pour démarrer à 21h05.