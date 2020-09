Top 14 (J2) : Première à domicile réussie pour Toulouse face à La Rochelle

La déception de la défaite inaugurale à Clermont est passée pour les Toulousains. Pour leur première sortie devant leur public d’Ernest-Wallon, les joueurs d’Ugo Mola ont signé une performance offensive de tout premier ordre pour venir à bout d’une équipe de La Rochelle accrocheuse. Après une pénalité signée Thomas Ramos, il n’a fallu attendre que onze minutes pour voir Cheslin Kolbe se jouer de la défense charentaise. A la suite d’une touche à cinq mètres, Ramos a trouvé le Sud-Africain qui a pu aplatir tranquillement. Mais ce premier essai précoce n’a pas éteint les joueurs de Ronan O’Gara. En effet, à la suite d’un ballon porté, Pierre Bourgarit a été propulsé dans l’en-but toulousain avant qu’Ihaia West n’égalise à la demi-heure de jeu. Toutefois, les Toulousains ont une nouvelle fois accéléré avec un essai de grande classe de Cheslin Kolbe. Sur l’aile droite, l’ailier champion du monde avec les Springboks s’est lancé dans un slalom au cœur de la défense rochelaise qui lui a permis d’aplatir en force le deuxième essai de son équipe. A la sirène, Thomas Ramos a permis à son équipe de retrouver son vestiaire avec dix points d’avance.

Les Toulousains ne se sont jamais affolés

Après une nouvelle pénalité de l’ouvreur toulousain sept minutes après le retour sur la pelouse d’Ernest-Wallon, Ihaia West lui a répondu puis Dillyn Leyds a ramené le Stade Rochelais à seulement trois longueurs. L’arrière sud-africain est venu conclure une action initiée par Arthur Retière. Entré en jeu peu avant l’heure de jeu, Jules Plisson y est également allé de sa pénalité pour maintenir La Rochelle à trois petites longueurs des Toulousains avec dix minutes encore à jouer... mais la fin de match a été à sens unique pour les joueurs d’Ugo Mola. L’indiscipline rochelaise a offert six nouveaux points à Thomas Ramos avant que Sofiane Guitoune, à deux minutes de la sirène, ne vienne tuer tout suspense. Après une accélération de Kolbe qui a surpris la défense du Stade Rochelais, François Cros s’est proposé en relais avant de servir son centre international qui n’avait pas d’opposition avant d’aplatir le troisième et dernier essai du Stade Toulousain. Malgré l’absence du bonus offensif, les champions de France 2019 s’imposent nettement (39-23) et lancent leur saison quand, du côté de La Rochelle, la belle victoire face à Toulon est déjà loin.



TOP 14 / 2EME JOURNEE

Vendredi 11 septembre 2020

Pau - Agen : 33-23

Racing 92 - Montpellier : 41-17



Samedi 12 septembre 2020

Toulouse - La Rochelle : 39-23

18h15 : Bordeaux-Bègles - Brive

18h15 : Bayonne - Clermont



Dimanche 13 septembre 2020

19h00 : Castres - Stade Français Paris

21h00 : Toulon - Lyon