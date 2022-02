Top 14 (J17) : Perpignan l'emporte face à Toulouse avec le bonus offensif

Le coup de mou de Toulouse est toujours plus palpable ! Après Bordeaux-Bègles, Clermont et le Racing 92, c’est Perpignan qui a pris le meilleur sur le champion de France en titre. Une équipe toulousaine privée de ses nombreux internationaux qui a été prise à froid par une équipe de l’USAP consciente qu’il y avait un coup à jouer dans la course au maintien en Top 14 à l’issue de la saison. L’attaque catalane a immédiatement mis sous pression la défense toulousaine et cette dernière a fini par céder sous la pression d’Afusipa Taumoepeau. Le centre catalan a percé le rideau défensif adverse pour aplatir le premier essai de l’USAP dans cette rencontre. Si Tim Nanai-Williams a débloqué le compteur toulousain sur pénalité après une faute catalane en mêlée, l’entame de match a été largement dominée par les protégés de Patrick Arlettaz. En effet, au quart d’heure de jeu, Lucas Dubois s’est joué de toute une défense des Rouge-et-Noir médusée pour aller aplatir le deuxième essai perpignanais. Sonnés, les joueurs d’Ugo Mola ont encaissé les coups sans pouvoir répondre et Sacha Lotrian a fait se soulever Aimé-Giral avec un troisième essai en 20 minutes pour l’USAP. A l’issue d’une longue séquence de possession, le pilier a forcé le passage pour mettre son équipe en position de prendre le bonus offensif, ce qu’elle n’a pas connu depuis le début de la saison.

Toulouse a cru pouvoir inverser la tendance

Sur cette action, l’arbitre de la rencontre Maxime Chalon s’est blessé et a dû céder sa place à Laurent Cardona. Les Perpignanais ont continué leur travail de sape mais sans que cela ne soit récompensé. La tension est alors montée entre les deux formations, notamment entre les capitaines Mathieu Acebes et Alban Placines. C’est peut-être le coup de fouet qu’il fallait pour le Stade Toulousain. En effet, les champions de France ont retrouvé de l’allant à la suite de cette altercation et cela s’est matérialisé à la 33eme minute avec le premier essai de la saison pour Dimitri Delibes. Ce dernier est venu conclure une offensive toulousaine bien construite et initiée par Maxime Médard pour réduire l’écart à onze longueurs au moment de retrouver les vestiaires. Dès la première action du deuxième acte, Tristan Labouteley est passé à quelques centimètres de corser l’addition pour l’USAP. Après avoir contré un dégagement de Maxime Médard, le deuxième-ligne perpignanais s’est précipité pour essayer d’aplatir… mais le ballon a été mis au sol sur la ligne, sans que l’effort ne soit récompensé d’un essai. Cinq minutes plus tard, c’est Toulouse qui a débloqué le tableau d’affichage en deuxième période avec le tout premier essai de son jeune talonneur Guillaume Cramont. Après une remontée de balle de Pita Ahki, le joueur de 21 ans a pris l’espace pour aller aplatir et redonner espoir à son équipe.

Perpignan a su terminer plus fort

Toutefois, Tim Nanai Williams ayant manqué la transformation, ces cinq points ont été les derniers inscrits par le Stade Toulousain dans cette rencontre. En effet, alors que Tristan Tedder a donné de l’air à l’USAP sur pénalité, le buteur du club rouge-et-noir a brillé par son inefficacité dans l’exercice peu avant l’heure de jeu. Dans la foulée, Sofiane Guitoune a quitté dix minutes la pelouse sur carton jaune après un plaquage haut sur Tristan Tedder puis Joaquin Oviedo a rapproché Perpignan du bonus offensif. Le troisième-ligne a bien suivi un ballon porté consécutif à une touche pour ravir ses supporters. A peine Sofiane Guitoune de retour que David Ainu’u a écopé d’un carton jaune pour une succession de fautes. Et comme pour la première sanction administrative, l’action suivante s’est conclue par un essai pour Perpignan. Cette fois, Matteo Rodor a parfaitement décalé Jeronimo de la Fuente en sortie de mêlée et ce dernier a percé la défense toulousaine pour aplatir l’essai du bonus offensif. Avec l’énergie du désespoir, les Toulousains ont poussé pour sauver l’honneur dans cette rencontre mais sans réussite. Perpignan s’impose avec le bonus offensif (36-13) et prend neuf points d’avance sur la lanterne rouge Biarritz. Toulouse, battu pour la quatrième fois de suite, confirme ses difficultés actuelles et va devoir réagir vite pour s’éviter une fin de saison compliquée en vue d’une qualification pour la phase finale du Top 14.



TOP 14 / 17EME JOURNEE

Samedi 5 février 2022

Perpignan - Toulouse : 36-13

17h00 : Racing 92 - Brive

17h00 : Montpellier - Pau

17h00 : Lyon - Stade Français Paris

21h05 : Toulon - Castres



Dimanche 6 février 2022

21h05 : Biarritz - La Rochelle



Reporté à une date ultérieure

Clermont - Bordeaux-Bègles